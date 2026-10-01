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Над Севастополем сбили два вражеских БПЛА

Над Севастополем сбили два вражеских БПЛА - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Над Севастополем сбили два вражеских БПЛА

Военные и мобильные огневые группы за сутки уничтожили два украинских беспилотника над Севастополем, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T11:48

2026-10-01T11:48

2026-10-01T11:48

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беспилотник (бпла, дрон)

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Военные и мобильные огневые группы за сутки уничтожили два украинских беспилотника над Севастополем, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.Он уточнил, что во время атаки люди не пострадали, также не зафиксировано повреждений городской инфраструктуры.Поздно вечером 30 октября в Крыму объявлялась беспилотная опасность - над центром и севером региона силы ПВО отражали воздушную атаку.Утром 1 октября стало известно, что часть Крыма обесточена из-за ночной атаки украинских беспилотников на объекты энергетики.Также за ночь силы ПВО уничтожили 330 беспилотников над территорией России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В системе ПВО России создан дополнительный эшелон прикрытияВ Севастополе отразили атаку с воздуха - сбиты два беспилотника Российские бойцы уничтожили гексакоптеры ВСУ на Херсонском направлении

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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