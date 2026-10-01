Рейтинг@Mail.ru
Над Севастополем сбили два вражеских БПЛА - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261001/nad-sevastopolem-sbili-dva-vrazheskikh-bpla-1159851583.html
Над Севастополем сбили два вражеских БПЛА
Над Севастополем сбили два вражеских БПЛА - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Над Севастополем сбили два вражеских БПЛА
Военные и мобильные огневые группы за сутки уничтожили два украинских беспилотника над Севастополем, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T11:48
2026-10-01T11:48
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
атаки всу на крым
беспилотник (бпла, дрон)
пво
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/05/03/1128516403_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e57692a468fc3cb9219fbef877de1690.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Военные и мобильные огневые группы за сутки уничтожили два украинских беспилотника над Севастополем, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.Он уточнил, что во время атаки люди не пострадали, также не зафиксировано повреждений городской инфраструктуры.Поздно вечером 30 октября в Крыму объявлялась беспилотная опасность - над центром и севером региона силы ПВО отражали воздушную атаку.Утром 1 октября стало известно, что часть Крыма обесточена из-за ночной атаки украинских беспилотников на объекты энергетики.Также за ночь силы ПВО уничтожили 330 беспилотников над территорией России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В системе ПВО России создан дополнительный эшелон прикрытияВ Севастополе отразили атаку с воздуха - сбиты два беспилотника Российские бойцы уничтожили гексакоптеры ВСУ на Херсонском направлении
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/05/03/1128516403_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cca843c0210972be5a0d7e9c199831cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), пво
Над Севастополем сбили два вражеских БПЛА

Над Севастополем за сутки сбили два вражеских БПЛА - Развожаев

11:48 01.10.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Военные и мобильные огневые группы за сутки уничтожили два украинских беспилотника над Севастополем, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.
"За минувшие сутки наши военные, мобильные огневые группы нейтрализовали два вражеских беспилотника", - написал губернатор.
Он уточнил, что во время атаки люди не пострадали, также не зафиксировано повреждений городской инфраструктуры.
Поздно вечером 30 октября в Крыму объявлялась беспилотная опасность - над центром и севером региона силы ПВО отражали воздушную атаку.
Утром 1 октября стало известно, что часть Крыма обесточена из-за ночной атаки украинских беспилотников на объекты энергетики.
Также за ночь силы ПВО уничтожили 330 беспилотников над территорией России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В системе ПВО России создан дополнительный эшелон прикрытия
В Севастополе отразили атаку с воздуха - сбиты два беспилотника
Российские бойцы уничтожили гексакоптеры ВСУ на Херсонском направлении
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевАтаки ВСУ на КрымБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:07Танки нового поколения: Мордвичев рассказал о модернизации техники ВС РФ
11:56Российские войска взяли под контроль еще три населенных пункта в Харьковской области
11:48Над Севастополем сбили два вражеских БПЛА
11:41Агент Киева устроила 60 тайников со взрывчаткой в Запорожской области
11:29В Крыму экс-сотрудник предприятия за взятки подписывал акты о газификации
11:16В системе ПВО России создан дополнительный эшелон прикрытия
11:02В России выпустят памятную монету в честь судебной системы
10:49"Назови номер повестки": мошенники активизировались в осенний призыв
10:35Снимал военных и "сливал" СБУ: крымчанин получил 18 лет за госизмену
10:26Что происходит на Крымском мосту – очередь за час выросла в 4 раза
10:14На Кубани Lada влетела в дерево и загорелась – погибли два человека
10:05ОДКБ призвала признать преступления гитлеровцев геноцидом народов СССР
09:57Угнал авто и украл 300 тысяч: в Крыму осудят жителя Кубани
09:32Беспримерное мужество: Путин поздравил военных с Днем Сухопутных войск
09:20В Красногвардейском районе Крыма ввели график подачи света
09:15Бойцы сухопутных войск в зоне СВО выполняют сложнейшие задачи – Аксенов
09:07Крымский мост утром в четверг – со стороны Керчи растет очередь
08:58Российские бойцы уничтожили гексакоптеры ВСУ на Херсонском направлении
08:48Новости Крыма на утро 1 октября
08:42За ночь силы ПВО уничтожили 330 беспилотников над территорией России
Лента новостейМолния