https://crimea.ria.ru/20261001/na-ukraine-nanesen-udar-po-data-tsentru-obrabotki-razvedyvatelnoy-informatsii--1159845841.html
На Украине нанесен удар по дата-центру обработки разведывательной информации
На Украине нанесен удар по дата-центру обработки разведывательной информации - РИА Новости Крым, 01.10.2026
На Украине нанесен удар по дата-центру обработки разведывательной информации
ВС РФ нанесли удары по логистическому цетру, дата-центру обработки разведывательной информации и сухогрузу с военным имуществом. Об этом в четверг сообщили в... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T08:30
2026-10-01T08:30
2026-10-01T08:31
удары по украине
всу (вооруженные силы украины)
украина
киев
одесса
одесская область
новости сво
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/04/04/1154896099_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_cb347c05eb60b2f6e379722d957c9ccd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли удары по логистическому цетру, дата-центру обработки разведывательной информации и сухогрузу с военным имуществом. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.Ночью в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены:в Киеве – транспортно-логистический центр (ООО "Рента Логистик"), в складском здании которого был оборудован цех по производству безэкипажных катеров;в Одессе и Одесской области - дата-центр "HOSTING-UA", через который осуществлялась обработка разведывательной и другой служебной информации в интересах формирований ВСУ; в порту Черноморск поражено морское судно типа "сухогруз" с военным имуществом и грузом двойного назначения для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
киев
одесса
одесская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/04/04/1154896099_105:158:1174:960_1920x0_80_0_0_0285e210101d913947a65f9ed8753cf7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удары по украине, всу (вооруженные силы украины), украина, киев, одесса, одесская область, новости сво
На Украине нанесен удар по дата-центру обработки разведывательной информации
На Украине ВС РФ нанесли удар по дата-центру обработки разведывательной информации
08:30 01.10.2026 (обновлено: 08:31 01.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли удары по логистическому цетру, дата-центру обработки разведывательной информации и сухогрузу с военным имуществом. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.
"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по логистическим и коммуникационным центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
Ночью в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены:
в Киеве – транспортно-логистический центр (ООО "Рента Логистик"), в складском здании которого был оборудован цех по производству безэкипажных катеров;
в Одессе и Одесской области - дата-центр "HOSTING-UA", через который осуществлялась обработка разведывательной и другой служебной информации в интересах формирований ВСУ; в порту Черноморск поражено морское судно типа "сухогруз" с военным имуществом и грузом двойного назначения для ВСУ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.