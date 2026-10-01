https://crimea.ria.ru/20261001/na-ukraine-nanesen-udar-po-data-tsentru-obrabotki-razvedyvatelnoy-informatsii--1159845841.html

На Украине нанесен удар по дата-центру обработки разведывательной информации

На Украине нанесен удар по дата-центру обработки разведывательной информации - РИА Новости Крым, 01.10.2026

На Украине нанесен удар по дата-центру обработки разведывательной информации

ВС РФ нанесли удары по логистическому цетру, дата-центру обработки разведывательной информации и сухогрузу с военным имуществом. Об этом в четверг сообщили в... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T08:30

2026-10-01T08:30

2026-10-01T08:31

удары по украине

всу (вооруженные силы украины)

украина

киев

одесса

одесская область

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли удары по логистическому цетру, дата-центру обработки разведывательной информации и сухогрузу с военным имуществом. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.Ночью в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены:в Киеве – транспортно-логистический центр (ООО "Рента Логистик"), в складском здании которого был оборудован цех по производству безэкипажных катеров;в Одессе и Одесской области - дата-центр "HOSTING-UA", через который осуществлялась обработка разведывательной и другой служебной информации в интересах формирований ВСУ; в порту Черноморск поражено морское судно типа "сухогруз" с военным имуществом и грузом двойного назначения для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, всу (вооруженные силы украины), украина, киев, одесса, одесская область, новости сво