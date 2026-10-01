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На Украине нанесен удар по дата-центру обработки разведывательной информации - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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На Украине нанесен удар по дата-центру обработки разведывательной информации
На Украине нанесен удар по дата-центру обработки разведывательной информации - РИА Новости Крым, 01.10.2026
На Украине нанесен удар по дата-центру обработки разведывательной информации
ВС РФ нанесли удары по логистическому цетру, дата-центру обработки разведывательной информации и сухогрузу с военным имуществом. Об этом в четверг сообщили в... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T08:30
2026-10-01T08:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли удары по логистическому цетру, дата-центру обработки разведывательной информации и сухогрузу с военным имуществом. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.Ночью в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены:в Киеве – транспортно-логистический центр (ООО "Рента Логистик"), в складском здании которого был оборудован цех по производству безэкипажных катеров;в Одессе и Одесской области - дата-центр "HOSTING-UA", через который осуществлялась обработка разведывательной и другой служебной информации в интересах формирований ВСУ; в порту Черноморск поражено морское судно типа "сухогруз" с военным имуществом и грузом двойного назначения для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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удары по украине, всу (вооруженные силы украины), украина, киев, одесса, одесская область, новости сво
На Украине нанесен удар по дата-центру обработки разведывательной информации

На Украине ВС РФ нанесли удар по дата-центру обработки разведывательной информации

08:30 01.10.2026 (обновлено: 08:31 01.10.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУдары по Украине
Удары по Украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли удары по логистическому цетру, дата-центру обработки разведывательной информации и сухогрузу с военным имуществом. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.
"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по логистическим и коммуникационным центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
Ночью в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены:
в Киеве – транспортно-логистический центр (ООО "Рента Логистик"), в складском здании которого был оборудован цех по производству безэкипажных катеров;
в Одессе и Одесской области - дата-центр "HOSTING-UA", через который осуществлялась обработка разведывательной и другой служебной информации в интересах формирований ВСУ; в порту Черноморск поражено морское судно типа "сухогруз" с военным имуществом и грузом двойного назначения для ВСУ.
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Удары по УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаКиевОдессаОдесская областьНовости СВО
 
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