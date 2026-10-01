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На Кубани Lada влетела в дерево и загорелась – погибли два человека - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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На Кубани Lada влетела в дерево и загорелась – погибли два человека
На Кубани Lada влетела в дерево и загорелась – погибли два человека - РИА Новости Крым, 01.10.2026
На Кубани Lada влетела в дерево и загорелась – погибли два человека
Водитель и пассажир погибли в аварии на трассе Краснодар – Ейск. Как сообщили в пресс-службе полиции Кубани, машина врезалась в дерево и загорелась. РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T10:14
2026-10-01T10:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Водитель и пассажир погибли в аварии на трассе Краснодар – Ейск. Как сообщили в пресс-службе полиции Кубани, машина врезалась в дерево и загорелась.ДТП произошло утром 1 октября. При подъезде к Тимашевску 26-летний житель Брюховецкого района за рулем Lada Largus не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево, после чего машина загорелась.Правоохранители призвали всех участников дорожного движения быть внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать ПДД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Камера все видит: какие нарушения ПДД чаще всего фиксирует видеонаблюдениеВосемь детей и 18 взрослых пострадали в ДТП в КрымуВ Крыму легковушка врезалась в дерево: водитель погиб
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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краснодарский край, новости, дтп, происшествия, мвд по краснодарскому краю
На Кубани Lada влетела в дерево и загорелась – погибли два человека

Два человека погибли в жуткой аварии со сгоревшей машиной на трассе Краснодар – Ейск

10:14 01.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Водитель и пассажир погибли в аварии на трассе Краснодар – Ейск. Как сообщили в пресс-службе полиции Кубани, машина врезалась в дерево и загорелась.
ДТП произошло утром 1 октября. При подъезде к Тимашевску 26-летний житель Брюховецкого района за рулем Lada Largus не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево, после чего машина загорелась.
"На месте ДТП погибла 51-летняя пассажирка, водитель скончался в карете скорой медицинской помощи", – сказано в сообщении.
Правоохранители призвали всех участников дорожного движения быть внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать ПДД.
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