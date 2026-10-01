https://crimea.ria.ru/20261001/na-kubani-lada-vletela-v-derevo-i-zagorelas--pogibli-dva-cheloveka-1159847714.html
На Кубани Lada влетела в дерево и загорелась – погибли два человека
На Кубани Lada влетела в дерево и загорелась – погибли два человека - РИА Новости Крым, 01.10.2026
На Кубани Lada влетела в дерево и загорелась – погибли два человека
Водитель и пассажир погибли в аварии на трассе Краснодар – Ейск. Как сообщили в пресс-службе полиции Кубани, машина врезалась в дерево и загорелась. РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T10:14
2026-10-01T10:14
2026-10-01T10:14
краснодарский край
новости
дтп
происшествия
мвд по краснодарскому краю
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050982_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4b49b9b324b306e485a4bf0943176c7d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Водитель и пассажир погибли в аварии на трассе Краснодар – Ейск. Как сообщили в пресс-службе полиции Кубани, машина врезалась в дерево и загорелась.ДТП произошло утром 1 октября. При подъезде к Тимашевску 26-летний житель Брюховецкого района за рулем Lada Largus не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево, после чего машина загорелась.Правоохранители призвали всех участников дорожного движения быть внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать ПДД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Камера все видит: какие нарушения ПДД чаще всего фиксирует видеонаблюдениеВосемь детей и 18 взрослых пострадали в ДТП в КрымуВ Крыму легковушка врезалась в дерево: водитель погиб
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050982_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_341ec74afcb0558af90cc584db40c847.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, новости, дтп, происшествия, мвд по краснодарскому краю
На Кубани Lada влетела в дерево и загорелась – погибли два человека
Два человека погибли в жуткой аварии со сгоревшей машиной на трассе Краснодар – Ейск