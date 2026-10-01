Рейтинг@Mail.ru
На Крымском мосту скопилось уже 850 машин - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20261001/na-krymskom-mostu-skopilos-uzhe-850-mashin-1159868717.html
На Крымском мосту скопилось уже 850 машин
На Крымском мосту скопилось уже 850 машин - РИА Новости Крым, 01.10.2026
На Крымском мосту скопилось уже 850 машин
Очередь автомобилей на Крымском мосту продолжает расти. Сейчас время ожидания достигает двух часов, проезда ждут 850 машин с двух сторон. Об этом сообщает канал РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T16:14
2026-10-01T16:14
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
новости крыма
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/08/07/1148553896_0:35:1075:640_1920x0_80_0_0_0beb33cdf4fe22bd2f879d73ff6b192d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Очередь автомобилей на Крымском мосту продолжает расти. Сейчас время ожидания достигает двух часов, проезда ждут 850 машин с двух сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Затор на мосту начал формироваться в четверг, 1 октября, в 9 утра - тогда проезда ожидали 30 авто, а в 10 утра - уже 140. По состоянию на 13:00 в очередях с обеих сторон стояли 420 транспортных средств.Время ожидания проезда со стороны Тамани составляет около часа, со стороны Керчи - около двух часов.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/08/07/1148553896_88:0:988:675_1920x0_80_0_0_85bf4654d38259fd83cee39ec4827a41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, новости крыма, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика
На Крымском мосту скопилось уже 850 машин

В очереди на Крымском мосту находятся 850 автомобилей с двух сторон

16:14 01.10.2026
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымском мосту
Очередь на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Очередь автомобилей на Крымском мосту продолжает расти. Сейчас время ожидания достигает двух часов, проезда ждут 850 машин с двух сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
Затор на мосту начал формироваться в четверг, 1 октября, в 9 утра - тогда проезда ожидали 30 авто, а в 10 утра - уже 140. По состоянию на 13:00 в очередях с обеих сторон стояли 420 транспортных средств.

"По состоянию на 16:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 300 транспортных средств... Со стороны Керчи - 550 транспортных средств", – говорится в сообщении.

Время ожидания проезда со стороны Тамани составляет около часа, со стороны Керчи - около двух часов.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостНовости КрымаОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:32Состав вейпов больше не будет тайной: Госдума приняла законопроект
17:20Обломки БПЛА упали на магазин в Тихорецке на Кубани
17:08Новый тоннель в центре Севастополя – когда завершат стройку
16:58В России создадут перечень игрушек для детских садов
16:48Обсуждали захват власти: в Крыму осудят членов террористической ячейки
16:32В России сократили количество олимпиад для зачисления в вузы
16:14На Крымском мосту скопилось уже 850 машин
16:07В Севастополе паром и катер на Северную стороны останавливают работу из-за непогоды
15:58Москва и Минск подпишут меморандум о строительстве высокоскоростной ж/д магистрали
15:48Убийцу Ирины Фарион приговорили к пожизненному заключению
15:37Поручения Путина выполняются: Патрушев о защите Калининградской области
15:28В четверг в Ялте будет слышна стрельба
15:10Аксенов будет лично контролировать исполнение обращений крымчан на местах
15:00В Крыму проверят систему оповещения с включением сирен
14:48Южная Осетия и Абхазия продолжат поддерживать Россию в СВО – главы МИД
14:46Виноградарям Севастополя возместят до 80% затрат на новые посадки
14:35Россия и Конго подписали план сотрудничества до 2028 года
14:20Шторм в Севастополе – в пятницу в городе снова будет ветрено
14:10Крым готов к отопительному сезону – власти
13:57В Крыму получили помощь 22 тысячи ветеранов СВО и членов их семей
Лента новостейМолния