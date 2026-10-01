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На Крымском мосту скопилось уже 850 машин
На Крымском мосту скопилось уже 850 машин - РИА Новости Крым, 01.10.2026
На Крымском мосту скопилось уже 850 машин
Очередь автомобилей на Крымском мосту продолжает расти. Сейчас время ожидания достигает двух часов, проезда ждут 850 машин с двух сторон. Об этом сообщает канал РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T16:14
2026-10-01T16:14
2026-10-01T16:14
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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очереди на крымском мосту
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логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Очередь автомобилей на Крымском мосту продолжает расти. Сейчас время ожидания достигает двух часов, проезда ждут 850 машин с двух сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Затор на мосту начал формироваться в четверг, 1 октября, в 9 утра - тогда проезда ожидали 30 авто, а в 10 утра - уже 140. По состоянию на 13:00 в очередях с обеих сторон стояли 420 транспортных средств.Время ожидания проезда со стороны Тамани составляет около часа, со стороны Керчи - около двух часов.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, новости крыма, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика
На Крымском мосту скопилось уже 850 машин
В очереди на Крымском мосту находятся 850 автомобилей с двух сторон