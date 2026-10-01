https://crimea.ria.ru/20261001/na-krymskom-mostu-skopilos-uzhe-850-mashin-1159868717.html

На Крымском мосту скопилось уже 850 машин

На Крымском мосту скопилось уже 850 машин - РИА Новости Крым, 01.10.2026

На Крымском мосту скопилось уже 850 машин

Очередь автомобилей на Крымском мосту продолжает расти. Сейчас время ожидания достигает двух часов, проезда ждут 850 машин с двух сторон. Об этом сообщает канал РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T16:14

2026-10-01T16:14

2026-10-01T16:14

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

новости крыма

очереди на крымском мосту

транспорт

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Очередь автомобилей на Крымском мосту продолжает расти. Сейчас время ожидания достигает двух часов, проезда ждут 850 машин с двух сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Затор на мосту начал формироваться в четверг, 1 октября, в 9 утра - тогда проезда ожидали 30 авто, а в 10 утра - уже 140. По состоянию на 13:00 в очередях с обеих сторон стояли 420 транспортных средств.Время ожидания проезда со стороны Тамани составляет около часа, со стороны Керчи - около двух часов.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, новости крыма, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика