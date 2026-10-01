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На Исаакиевской площади в Петербурге полыхает исторический особняк - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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На Исаакиевской площади в Петербурге полыхает исторический особняк
На Исаакиевской площади в Петербурге полыхает исторический особняк - РИА Новости Крым, 01.10.2026
На Исаакиевской площади в Петербурге полыхает исторический особняк
Историческое здание горит в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает МЧС Санкт-Петербурга в РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T22:12
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новости
санкт-петербург
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Историческое здание горит в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает МЧС Санкт-Петербурга в своем канале в МАКС.Уточняется, что здание расположено на Исаакиевской площади. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. Информации о пострадавших нет.Ранее сообщалось, что пожар произошел на территории химического завода в подмосковном Краснозаводске, обрушились конструкции. С объекта эвакуированы 40 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости, санкт-петербург, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, пожар
На Исаакиевской площади в Петербурге полыхает исторический особняк

В Санкт-Петербурге горит историческое здание на Исаакиевской площади

22:12 01.10.2026 (обновлено: 22:14 01.10.2026)
 
© МЧС РоссииПожар в Санкт-Петербурге
Пожар в Санкт-Петербурге
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Историческое здание горит в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает МЧС Санкт-Петербурга в своем канале в МАКС.
"1 октября в 20:11 поступило сообщение о пожаре. В неэксплуатируемом здании размером 60х33 м происходит горение на площади 2 тысячи квадратных метров", – говорится в сообщении.
© МЧС РоссииПожар в Санкт-Петербурге
Пожар в Санкт-Петербурге
© МЧС России
Пожар в Санкт-Петербурге
Уточняется, что здание расположено на Исаакиевской площади. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. Информации о пострадавших нет.
"К ликвидации пожара привлечены 165 человек личного состава и 37 единиц техники, в том числе от МЧС России 25 единиц техники и 125 человек личного состава", – сообщили спасатели.
© МЧС РоссииПожар в Санкт-Петербурге
Пожар в Санкт-Петербурге
© МЧС России
Пожар в Санкт-Петербурге
Ранее сообщалось, что пожар произошел на территории химического завода в подмосковном Краснозаводске, обрушились конструкции. С объекта эвакуированы 40 человек.
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НовостиСанкт-ПетербургМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияПожар
 
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Заголовок открываемого материала
22:22Как в Крыму находят работу ветераны СВО
22:12На Исаакиевской площади в Петербурге полыхает исторический особняк
22:08В Херсонской области открылась первая тахографическая мастерская
21:54Работают "Грады": бойцы "Днепра" уничтожили опорники ВСУ под Ореховом
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21:10В Крыму более 40 ветеранов СВО с инвалидностью адаптировали свое жилье
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20:55Пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов в Крыму продлили на год
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