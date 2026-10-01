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На Исаакиевской площади в Петербурге полыхает исторический особняк
На Исаакиевской площади в Петербурге полыхает исторический особняк - РИА Новости Крым, 01.10.2026
На Исаакиевской площади в Петербурге полыхает исторический особняк
Историческое здание горит в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает МЧС Санкт-Петербурга в РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T22:12
2026-10-01T22:12
2026-10-01T22:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Историческое здание горит в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает МЧС Санкт-Петербурга в своем канале в МАКС.Уточняется, что здание расположено на Исаакиевской площади. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. Информации о пострадавших нет.Ранее сообщалось, что пожар произошел на территории химического завода в подмосковном Краснозаводске, обрушились конструкции. С объекта эвакуированы 40 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости, санкт-петербург, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, пожар
На Исаакиевской площади в Петербурге полыхает исторический особняк
В Санкт-Петербурге горит историческое здание на Исаакиевской площади
22:12 01.10.2026 (обновлено: 22:14 01.10.2026)