https://crimea.ria.ru/20261001/na-isaakievskoy-ploschadi-v-peterburge-polykhaet-istoricheskiy-osobnyak-1159881820.html

На Исаакиевской площади в Петербурге полыхает исторический особняк

На Исаакиевской площади в Петербурге полыхает исторический особняк - РИА Новости Крым, 01.10.2026

На Исаакиевской площади в Петербурге полыхает исторический особняк

Историческое здание горит в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает МЧС Санкт-Петербурга в РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T22:12

2026-10-01T22:12

2026-10-01T22:14

новости

санкт-петербург

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Историческое здание горит в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает МЧС Санкт-Петербурга в своем канале в МАКС.Уточняется, что здание расположено на Исаакиевской площади. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. Информации о пострадавших нет.Ранее сообщалось, что пожар произошел на территории химического завода в подмосковном Краснозаводске, обрушились конструкции. С объекта эвакуированы 40 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, санкт-петербург, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, пожар