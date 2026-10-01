"Мы шли в темноту": как искали туристов в Красной пещере в Крыму
Крымский спелеолог-спасатель Юрий Циперович рассказал о поисках туристов в Красной пещере
13:06 01.10.2026 (обновлено: 13:23 01.10.2026)
© МЧС КрымаПоисковые работы в Красной пещере
© МЧС Крыма
Достигнув определенной отметки, спелеологи отстегиваются от веревок — и попадают в совершенно иной мир. Несмотря на то, что здесь в достатке чистого воздуха, этот мир не приспособлен к жизни человека. Здесь, под толщей грунта, стопроцентная влажность, темно и холодно. Пространство – замкнутое. Связи с поверхностью нет. Без опыта, необходимой физической подготовки и психологической устойчивости - долго не продержаться.
- Было страшно? - спрашиваю Юрия Циперовича — одного из участников операции по спасению туристов из Красной пещеры - спасателя горной поисково-спасательной части Главного управления МЧС России в Крыму.
- Мы спасатели, мы готовы ко всем этим мероприятиям. Красную пещеру знаем, - отвечает он, позже уточнив, что за плечами у него более 25 лет подземных экспедиций, и что спелеология – это "болезнь", судя по всему – неизлечимая.
© ГУ МЧС России по Республике КрымЮрий Циперович, спасатель горной поисково-спасательной части Главного управления МЧС России в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Юрий Циперович, спасатель горной поисково-спасательной части Главного управления МЧС России в Крыму
Когда четверо спелеологов-любителей не вышли на связь после спуска в пещеру Голубиная на Долгоруковской яйле, на их поиски отправились спасатели МЧС России и "Крым-Спас". Спелеолог-спасатель Юрий Циперович рассказал корреспонденту РИА Новости Крым, как разворачивалась операция, что чувствовали спасатели и почему даже опытная группа может заблудиться в подземном лабиринте.
Две группы, один лабиринт
Сигнал о пропаже туристов поступил, когда стало известно, что группа из четырех человек — троих мужчин и женщины — отправилась по траверсу "Голубиная — Красная" и не вышла в назначенный срок. Этот маршрут протяженностью около 10 километров считается одним из самых сложных в Крыму: вход через пещеру Голубиная на Долгоруковской яйле, выход — через экскурсионную часть Красной пещеры.
"На месте развернули штаб, в который вошли представители МЧС и "Крым-Спаса". Было принято решение заходить на траверс с двух сторон одновременно: одна команда двигалась сверху, через Голубиную, вторая — снизу, через Красную. Где-то в глубине системы спасатели должны были перехватить туристов", - вспоминает Циперович.
Группа, в которой он шел, заходила со стороны Красной пещеры. В ее составе было до 15 человек — сотрудники МЧС, "Крым-Спаса" и связисты, которые тянули вглубь пещеры проводные телефоны, чтобы поддерживать связь с поверхностью.
© МЧС РоссииПоиски пропавших туристов впещере в Крыму
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Поиски пропавших туристов впещере в Крыму
© МЧС России
© ГУ МЧС России по Республике КрымПоиски пропавших туристов впещере в Крыму
2 из 3
Поиски пропавших туристов впещере в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© МЧС КрымаПоисковые работы в Красной пещере
3 из 3
Поисковые работы в Красной пещере
© МЧС Крыма
1 из 3
Поиски пропавших туристов впещере в Крыму
© МЧС России
2 из 3
Поиски пропавших туристов впещере в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
3 из 3
Поисковые работы в Красной пещере
© МЧС Крыма
По данным МЧС, всего к спасательной операции привлекались 40 человек и 11 единиц техники. Водолазы, прибывшие на место, не понадобились — привходовой сифон был открыт, обводнения пещеры не произошло. Информация об обвале, появившаяся в некоторых СМИ, не подтвердилась: спасатели просто не сразу нашли четкий проход, рассказывает собеседник.
Холодный и влекущий мир подземелья
Спуск в Голубиную — не из легких. Глубина пещеры — 110 метров, причем не одним колодцем, а целым каскадом, с перестежками, говорит он.
"После отметки минус 110 метров пещера переходит от больших дверей к очень узким завалам и узостям, которые нужно проходить иногда на выдохе, потому что грудная клетка не пролезает. Иногда нужно по 50–70 метров плыть просто по ледяной воде", — описывает маршрут спасатель.
Температура в пещере + 9...+10 градусов, влажность — стопроцентная. Без сухого гидрокостюма и теплого термобелья гипотермия наступает очень быстро. Именно поэтому для прохождения траверса требуется серьезная экипировка и физическая подготовка, добавляет он.
© МЧС Республики КрымПоисково-спасательная операция в Красной пещере
© МЧС Республики Крым
Группа, в которой находился Циперович, пошла через Красную. Параллельно связисты разматывали телефонный кабель — сотни метров провода, катушка за катушкой. Эта работа, как подчеркивает спасатель, была "максимально нужной": она позволяла передавать информацию с поверхности вглубь и обратно.
Тем временем верхняя группа, из "Крым-Спаса", спускалась через Голубиную. Именно они первыми встретили туристов — те уже возвращались назад, говорит собеседник. Оказалось, что четверо пропавших туристов прошли всю Голубиную, дошли до завалов и узостей, ведущих в Красную, но так и не смогли найти проход.
"Там очень огромное количество возможных вариантов. Это все неочевидные проходы, и, не зная, можно потратить очень много времени и не найти вообще этот проход. У них так и получилось. Они уже обессилили, много часов бились и не смогли найти этот проход", — объясняет Циперович.
Решение любителей-спелеологов развернуться и идти назад спасатель считает правильным.
"Эта группа была не новичковой: люди бывали в Красной пещере, один из них когда-то проходил этот траверс. Но сложность маршрута такова, что даже опытный спелеолог может сбиться. Я сам ходил этот маршрут шесть-семь лет назад, но сейчас не взял бы на себя ответственность вести группу по такому маршруту. Его нужно знать досконально. Там нужно побыть не один и не два раза, чтобы взять на себя такую ответственность", — признается спасатель.
Даже опытный спелеолог может не найти проход из Голубиной в Красную, от такого не застрахован никто, добавляет он.
"Воздух там, в пещере, нормальный, никакого сжатого воздуха или отсутствия кислорода там нет. Но там стопроцентная влажность и низкая температура. Это враги человека, потому что организм в таких условиях выжить не может. Когда мы ходим на такие большие траверсы, обязательно берем с собой газовую горелку, готовим горячую еду, нужно поддерживать нормальное состояние организма, а только холодной водой и шоколадными батончиками этого не сделаешь", - делится он.
© МЧС Республики КрымПоисково-спасательная операция в Красной пещере
© МЧС Республики Крым
"Найден, жив" - лучшая награда
Найденных туристов решили выводить через Красную пещеру — этот путь короче. И уже к полуночи вся группа вместе со спасателями вышла на поверхность. Состояние троих мужчин и женщины оценивалось как удовлетворительное, медицинская помощь им не потребовалась.
Общее время операции составило около 12 часов. Верхняя группа, шедшая через Голубиную, провела под землей около 10–12 часов. Группа Циперовича — чуть меньше.
"Когда сообщают: найден, жив — это то, ради чего стоит идти в темноту, это вознаграждение нам, людям, которые идут работать в МЧС не за зарплату просто. Это ликование, радость. Это то, ради чего мы это все делаем", — признается Циперович.
Сам он вернулся на базу в два часа ночи — смена была суточной, и после выхода из пещеры спасатели продолжили дежурство. А на вопрос, зачем ему это, отвечает просто: "Это призвание — помогать людям. Ну, а пещеры занимают очень малый процент наших выездов. Спелеологией занимаюсь больше в свободное от работы время. Сложно и сосчитать количество пещер, в которых уже побывал".
- Откуда такая любовь к подземелью, пещерам?
- Спелеология – это болезнь. (Смеется). Кто-то любит мотоциклы, кто-то футбол, а кто-то - пещеры. Это заманчивый мир, который не изучен до сих пор. На поверхности все уже давно открыто. А под землей мы все еще открываем новые пещеры. И когда ты ступаешь впервые в ту часть пещеры, где никогда никто не бывал, или когда вы с командой единомышленников открываете новую пещеру, то это совершенно непередаваемые ощущения. Ведь мы первые люди, кто со времен создания нашей планеты ступил сюда…
- А какие-то приметы и суеверия у спелеологов есть?
- Нет. Мы не суеверные. У нас примет нету. Главное, чтобы гидрокостюм был без дырок. Это у моряков примет много.
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