https://crimea.ria.ru/20261001/my-shli-v-temnotu-kak-iskali-turistov-v-krasnoy-peschere-v-krymu-1159852523.html

"Мы шли в темноту": как искали туристов в Красной пещере в Крыму

"Мы шли в темноту": как искали туристов в Красной пещере в Крыму - РИА Новости Крым, 01.10.2026

"Мы шли в темноту": как искали туристов в Красной пещере в Крыму

Достигнув определенной отметки, спелеологи отстегиваются от веревок — и попадают в совершенно иной мир. Несмотря на то, что здесь в достатке чистого воздуха,... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T13:06

2026-10-01T13:06

2026-10-01T13:23

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Достигнув определенной отметки, спелеологи отстегиваются от веревок — и попадают в совершенно иной мир. Несмотря на то, что здесь в достатке чистого воздуха, этот мир не приспособлен к жизни человека. Здесь, под толщей грунта, стопроцентная влажность, темно и холодно. Пространство – замкнутое. Связи с поверхностью нет. Без опыта, необходимой физической подготовки и психологической устойчивости - долго не продержаться.- Было страшно? - спрашиваю Юрия Циперовича — одного из участников операции по спасению туристов из Красной пещеры - спасателя горной поисково-спасательной части Главного управления МЧС России в Крыму.- Мы спасатели, мы готовы ко всем этим мероприятиям. Красную пещеру знаем, - отвечает он, позже уточнив, что за плечами у него более 25 лет подземных экспедиций, и что спелеология – это "болезнь", судя по всему – неизлечимая.Когда четверо спелеологов-любителей не вышли на связь после спуска в пещеру Голубиная на Долгоруковской яйле, на их поиски отправились спасатели МЧС России и "Крым-Спас". Спелеолог-спасатель Юрий Циперович рассказал корреспонденту РИА Новости Крым, как разворачивалась операция, что чувствовали спасатели и почему даже опытная группа может заблудиться в подземном лабиринте.Две группы, один лабиринтСигнал о пропаже туристов поступил, когда стало известно, что группа из четырех человек — троих мужчин и женщины — отправилась по траверсу "Голубиная — Красная" и не вышла в назначенный срок. Этот маршрут протяженностью около 10 километров считается одним из самых сложных в Крыму: вход через пещеру Голубиная на Долгоруковской яйле, выход — через экскурсионную часть Красной пещеры."На месте развернули штаб, в который вошли представители МЧС и "Крым-Спаса". Было принято решение заходить на траверс с двух сторон одновременно: одна команда двигалась сверху, через Голубиную, вторая — снизу, через Красную. Где-то в глубине системы спасатели должны были перехватить туристов", - вспоминает Циперович.Группа, в которой он шел, заходила со стороны Красной пещеры. В ее составе было до 15 человек — сотрудники МЧС, "Крым-Спаса" и связисты, которые тянули вглубь пещеры проводные телефоны, чтобы поддерживать связь с поверхностью.По данным МЧС, всего к спасательной операции привлекались 40 человек и 11 единиц техники. Водолазы, прибывшие на место, не понадобились — привходовой сифон был открыт, обводнения пещеры не произошло. Информация об обвале, появившаяся в некоторых СМИ, не подтвердилась: спасатели просто не сразу нашли четкий проход, рассказывает собеседник.Холодный и влекущий мир подземельяСпуск в Голубиную — не из легких. Глубина пещеры — 110 метров, причем не одним колодцем, а целым каскадом, с перестежками, говорит он.Температура в пещере + 9...+10 градусов, влажность — стопроцентная. Без сухого гидрокостюма и теплого термобелья гипотермия наступает очень быстро. Именно поэтому для прохождения траверса требуется серьезная экипировка и физическая подготовка, добавляет он.Группа, в которой находился Циперович, пошла через Красную. Параллельно связисты разматывали телефонный кабель — сотни метров провода, катушка за катушкой. Эта работа, как подчеркивает спасатель, была "максимально нужной": она позволяла передавать информацию с поверхности вглубь и обратно.Тем временем верхняя группа, из "Крым-Спаса", спускалась через Голубиную. Именно они первыми встретили туристов — те уже возвращались назад, говорит собеседник. Оказалось, что четверо пропавших туристов прошли всю Голубиную, дошли до завалов и узостей, ведущих в Красную, но так и не смогли найти проход.Решение любителей-спелеологов развернуться и идти назад спасатель считает правильным."Эта группа была не новичковой: люди бывали в Красной пещере, один из них когда-то проходил этот траверс. Но сложность маршрута такова, что даже опытный спелеолог может сбиться. Я сам ходил этот маршрут шесть-семь лет назад, но сейчас не взял бы на себя ответственность вести группу по такому маршруту. Его нужно знать досконально. Там нужно побыть не один и не два раза, чтобы взять на себя такую ответственность", — признается спасатель.Даже опытный спелеолог может не найти проход из Голубиной в Красную, от такого не застрахован никто, добавляет он."Воздух там, в пещере, нормальный, никакого сжатого воздуха или отсутствия кислорода там нет. Но там стопроцентная влажность и низкая температура. Это враги человека, потому что организм в таких условиях выжить не может. Когда мы ходим на такие большие траверсы, обязательно берем с собой газовую горелку, готовим горячую еду, нужно поддерживать нормальное состояние организма, а только холодной водой и шоколадными батончиками этого не сделаешь", - делится он."Найден, жив" - лучшая наградаНайденных туристов решили выводить через Красную пещеру — этот путь короче. И уже к полуночи вся группа вместе со спасателями вышла на поверхность. Состояние троих мужчин и женщины оценивалось как удовлетворительное, медицинская помощь им не потребовалась.Общее время операции составило около 12 часов. Верхняя группа, шедшая через Голубиную, провела под землей около 10–12 часов. Группа Циперовича — чуть меньше.Сам он вернулся на базу в два часа ночи — смена была суточной, и после выхода из пещеры спасатели продолжили дежурство. А на вопрос, зачем ему это, отвечает просто: "Это призвание — помогать людям. Ну, а пещеры занимают очень малый процент наших выездов. Спелеологией занимаюсь больше в свободное от работы время. Сложно и сосчитать количество пещер, в которых уже побывал".- Откуда такая любовь к подземелью, пещерам?- Спелеология – это болезнь. (Смеется). Кто-то любит мотоциклы, кто-то футбол, а кто-то - пещеры. Это заманчивый мир, который не изучен до сих пор. На поверхности все уже давно открыто. А под землей мы все еще открываем новые пещеры. И когда ты ступаешь впервые в ту часть пещеры, где никогда никто не бывал, или когда вы с командой единомышленников открываете новую пещеру, то это совершенно непередаваемые ощущения. Ведь мы первые люди, кто со времен создания нашей планеты ступил сюда…- А какие-то приметы и суеверия у спелеологов есть?- Нет. Мы не суеверные. У нас примет нету. Главное, чтобы гидрокостюм был без дырок. Это у моряков примет много.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему спасенные в Крыму туристы заблудились в Красной пещере – спелеологВ МЧС назвали причину происшествия в Красной пещереПоиск туристов в пещере в Крыму: обвал не позволил группе МЧС двигаться дальше

https://crimea.ria.ru/20260930/nazvany-glavnye-prichiny-neschastnykh-sluchaev-v-pescherakh-1159837751.html

https://crimea.ria.ru/20260930/lyudi-iz-titana-spasennye-v-krasnoy-peschere-turisty-poblagodarili-mchs-1159815499.html

красная пещера в крыму

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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