https://crimea.ria.ru/20261001/moskva-i-minsk-podpishut-memorandum-o-stroitelstve-vysokoskorostnoy-zhd-magistrali-1159865058.html

Москва и Минск подпишут меморандум о строительстве высокоскоростной ж/д магистрали

Москва и Минск подпишут меморандум о строительстве высокоскоростной ж/д магистрали - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Москва и Минск подпишут меморандум о строительстве высокоскоростной ж/д магистрали

Россия и Белоруссия подпишут меморандум по вопросу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Минск, сообщил в четверг... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T15:58

2026-10-01T15:58

2026-10-01T15:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия подпишут меморандум по вопросу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Минск, сообщил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета министров Союзного государства."Так же, как и строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва – Минск". Министерства транспорта сейчас России и Белоруссии подписывают Меморандум о сотрудничестве по этому проекту", – приводит слова Мишустина РИА Новости.Премьер-министр подчеркнул, что переход на высокоскоростное движение позволит сократить время следования пассажирских поездов между российской и белорусской столицами с семи до трех часов.В четверг Михаил Мишустин прибыл в Минск с рабочим визитом.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили топливо, Украину и ситуацию на западе России. Встреча прошла в конце августа в Москве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Товарооборот России и Белоруссии вырос на 3% за годБеларусь и Украина в будущем восстановят взаимовыгодное сотрудничество - ЛукашенкоЛукашенко направился в Россию на переговоры с Путиным

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, белоруссия, сотрудничество, железная дорога