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Москва и Минск подпишут меморандум о строительстве высокоскоростной ж/д магистрали
Москва и Минск подпишут меморандум о строительстве высокоскоростной ж/д магистрали - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Москва и Минск подпишут меморандум о строительстве высокоскоростной ж/д магистрали
Россия и Белоруссия подпишут меморандум по вопросу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Минск, сообщил в четверг... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T15:58
2026-10-01T15:58
2026-10-01T15:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия подпишут меморандум по вопросу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Минск, сообщил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета министров Союзного государства."Так же, как и строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва – Минск". Министерства транспорта сейчас России и Белоруссии подписывают Меморандум о сотрудничестве по этому проекту", – приводит слова Мишустина РИА Новости.Премьер-министр подчеркнул, что переход на высокоскоростное движение позволит сократить время следования пассажирских поездов между российской и белорусской столицами с семи до трех часов.В четверг Михаил Мишустин прибыл в Минск с рабочим визитом.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили топливо, Украину и ситуацию на западе России. Встреча прошла в конце августа в Москве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Товарооборот России и Белоруссии вырос на 3% за годБеларусь и Украина в будущем восстановят взаимовыгодное сотрудничество - ЛукашенкоЛукашенко направился в Россию на переговоры с Путиным
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новости, россия, белоруссия, сотрудничество, железная дорога
Москва и Минск подпишут меморандум о строительстве высокоскоростной ж/д магистрали
Россия подпишет с Белоруссией меморандум о сотрудничестве железнодорожной магистрали
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия подпишут меморандум по вопросу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Минск, сообщил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета министров Союзного государства.
"Так же, как и строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва – Минск". Министерства транспорта сейчас России и Белоруссии подписывают Меморандум о сотрудничестве по этому проекту", – приводит слова Мишустина РИА Новости.
Премьер-министр подчеркнул, что переход на высокоскоростное движение позволит сократить время следования пассажирских поездов между российской и белорусской столицами с семи до трех часов.
В четверг Михаил Мишустин прибыл в Минск с рабочим визитом.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили
топливо, Украину и ситуацию на западе России. Встреча прошла в конце августа в Москве.
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