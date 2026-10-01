https://crimea.ria.ru/20261001/miru-predstoit-nauchitsya-zhit-s-ii--putin-1159877986.html

Миру предстоит научиться жить с ИИ – Путин

Миру предстоит научиться жить с ИИ – Путин - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Миру предстоит научиться жить с ИИ – Путин

Современному миру еще предстоит научиться жить и работать с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T20:20

2026-10-01T20:20

2026-10-01T20:20

владимир путин (политик)

международный дискуссионный клуб "валдай"

валдай

новости

россия

искусственный интеллект

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Современному миру еще предстоит научиться жить и работать с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, возможный "цифровой тоталитаризм" при развитии ИИ станет таким же тупиковым, мрачным и антигуманным, как и тоталитарные общества прошлого. Президент также отметил, что использование ИИ в военной сфере несет риски.По словам Путина, сейчас не случайно обсуждается такое понятие как "бережная цифровизация" - отказ от неконтролируемого внедрения технологий в те сферы, которые всегда оставались важными и чувствительными для нравственного развития человека. Глава государства подчеркнул, что человек не может соревноваться со способностями машины принимать молниеносные решения, однако у него есть другие важные качества, которых у машины нет.Также на сессии клуба "Валдай" Путин отметил, что Северу и Западу, Востоку и Югу рано или поздно придется договариваться о принципах нового мироустройства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ружье висит на сцене": Путин призвал избежать применения ядерного оружияКиев хотел создать концлагеря для жителей Крыма и Донбасса – ПутинМир подошел к решающему и поворотному моменту развития – Путин

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россия

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владимир путин (политик), международный дискуссионный клуб "валдай", валдай, новости, россия, искусственный интеллект