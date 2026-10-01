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Мир подошел к решающему и поворотному моменту развития - Путин
Мир подошел к решающему и поворотному моменту развития - Путин - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Мир подошел к решающему и поворотному моменту развития - Путин
Мир подошел к решающему моменту развития. Технологии открывают большие перспективы для улучшения качества жизни, но также несут угрозу уничтожения. Об этом... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T18:43
2026-10-01T18:43
2026-10-01T18:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Мир подошел к решающему моменту развития. Технологии открывают большие перспективы для улучшения качества жизни, но также несут угрозу уничтожения. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".По словам президента, масштаб перемен просто огромен, не случайно сейчас так много споров о будущем. Это начало совсем новой реальности, меняется вся наша жизнь, и это создает условия для качественной трансформации, добавил Путин.При этом глава государства подчеркнул, что нужно избежать самых катастрофических сценариев, при которых человечество может скатиться на грань выживания. Он отметил, что технологии открывают фантастические перспективы для улучшения качества жизни, но они же несут угрозу уничтожения, в том числе из-за конфликтов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), новости, россия, в мире, валдай, международный дискуссионный клуб "валдай"
Мир подошел к решающему и поворотному моменту развития - Путин
Президент России заявил о решающем моменте развития мира
18:43 01.10.2026 (обновлено: 18:49 01.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Мир подошел к решающему моменту развития. Технологии открывают большие перспективы для улучшения качества жизни, но также несут угрозу уничтожения. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Мир подошел к решающему, поворотному моменту развития. И дело далеко не только в политике. Перемены происходят во всех областях – от практически любых технологий до социальных структур общества, от климата до медицины, от военного дела до биоэтики, от вопросов будущего энергетики до демографических изменений, от всеобщей цифровизации и искусственного интеллекта до абсолютно новых моделей экономического развития", – сказал глава государства.
По словам президента, масштаб перемен просто огромен, не случайно сейчас так много споров о будущем. Это начало совсем новой реальности, меняется вся наша жизнь, и это создает условия для качественной трансформации, добавил Путин.
"Человечество еще не осознало калибр нынешних вызовов", – заявил он.
При этом глава государства подчеркнул, что нужно избежать самых катастрофических сценариев, при которых человечество может скатиться на грань выживания. Он отметил, что технологии открывают фантастические перспективы для улучшения качества жизни, но они же несут угрозу уничтожения, в том числе из-за конфликтов.
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