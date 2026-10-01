https://crimea.ria.ru/20261001/mir-podoshel-k-reshayuschemu-i-povorotnomu-momentu-razvitiya---putin--1159875298.html

Мир подошел к решающему и поворотному моменту развития - Путин

Мир подошел к решающему и поворотному моменту развития - Путин - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Мир подошел к решающему и поворотному моменту развития - Путин

Мир подошел к решающему моменту развития. Технологии открывают большие перспективы для улучшения качества жизни, но также несут угрозу уничтожения. Об этом... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T18:43

2026-10-01T18:43

2026-10-01T18:49

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Мир подошел к решающему моменту развития. Технологии открывают большие перспективы для улучшения качества жизни, но также несут угрозу уничтожения. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".По словам президента, масштаб перемен просто огромен, не случайно сейчас так много споров о будущем. Это начало совсем новой реальности, меняется вся наша жизнь, и это создает условия для качественной трансформации, добавил Путин.При этом глава государства подчеркнул, что нужно избежать самых катастрофических сценариев, при которых человечество может скатиться на грань выживания. Он отметил, что технологии открывают фантастические перспективы для улучшения качества жизни, но они же несут угрозу уничтожения, в том числе из-за конфликтов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, в мире, валдай, международный дискуссионный клуб "валдай"