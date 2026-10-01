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МФЦ в Крыму два дня будут работать с ограничениями - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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МФЦ в Крыму два дня будут работать с ограничениями
МФЦ в Крыму два дня будут работать с ограничениями - РИА Новости Крым, 01.10.2026
МФЦ в Крыму два дня будут работать с ограничениями
В пятницу и субботу, 2 и 3 октября, крымские центры "Мои Документы" будут работать с ограничениями. Об этом сообщили в МФЦ по Республике Крым. РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T07:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В пятницу и субботу, 2 и 3 октября, крымские центры "Мои Документы" будут работать с ограничениями. Об этом сообщили в МФЦ по Республике Крым.Отмечается, что это связано с проведением регламентного обслуживания внутренних сервисов ГБУ РК "МФЦ".Ранее сообщалось, что 12 МФЦ Крыма оснащены резервными источниками энергии. Время работы генераторов увеличено в будние дни с 9:00 до 13:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мфц, мфц крыма, новости крыма, крым, общество
МФЦ в Крыму два дня будут работать с ограничениями

Центры "Мои Документы" в Крыму 2 и 3 октября будут работать с ограничениями

07:52 01.10.2026
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкРабота многофункционального центра в Симферополе
Работа многофункционального центра в Симферополе - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В пятницу и субботу, 2 и 3 октября, крымские центры "Мои Документы" будут работать с ограничениями. Об этом сообщили в МФЦ по Республике Крым.
"2 октября после 13:00 и 3 октября на протяжении всего рабочего дня центры "Мои Документы" Крыма будут осуществлять исключительно выдачу готовых результатов услуг, не требующих распечатки, и консультирование", – говорится в сообщении.
Отмечается, что это связано с проведением регламентного обслуживания внутренних сервисов ГБУ РК "МФЦ".
Ранее сообщалось, что 12 МФЦ Крыма оснащены резервными источниками энергии. Время работы генераторов увеличено в будние дни с 9:00 до 13:00.
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