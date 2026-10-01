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Логичный финал: зачем Украине сегодня праздник защитников и защитниц
Логичный финал: зачем Украине сегодня праздник защитников и защитниц - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Логичный финал: зачем Украине сегодня праздник защитников и защитниц
День защитников и защитниц Украины, который отмечается 1 октября, сегодня обретает новый смысл, учитывая, что к 30 с лишним годам своей мнимой независимости эта РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T21:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. День защитников и защитниц Украины, который отмечается 1 октября, сегодня обретает новый смысл, учитывая, что к 30 с лишним годам своей мнимой независимости эта бывшая богатейшая республика СССР превращается в выжженную пустыню. Все "благодаря" десятилетиями разрушавшим ее нацистам в разных ветвях и уровнях власти. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.Политолог напомнил, что Украина получила в результате распада СССР гигантскую территорию, которая на протяжении советского периода с 1918 по 1954-й включалась в Украинскую Советскую Социалистическую Республику.При этом на фоне демографической, социальной, экономической и инфраструктурной катастрофы все сегодня пришло к тому, что вооруженные силы Украины не просто терпят поражение и несут чудовищные потери человеческого ресурса – проблемы ВСУ усугубляются из-за коррупции власти и падения доверия людей к ней и к армии, миллионы украинцев бегут из страны на фоне бесчинств ТЦК, добавил эксперт."И это никак не может стоять в ряду каких-то достижений украинских вооруженных сил... И очень символично, что этот день (защитника Украины – ред.) отмечается после дня воссоединения, возвращения Донбасса и Новороссии в состав Российской Федерации" – заметил Шаповалов.По его мнению, это логичный финал для той Украины, что существовала все годы своей мнимой независимости, которую использовали преступно, создавая у ее жителей иллюзию необходимости защищаться от якобы вечного внешнего врага – России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:35 лет "независимой" Украине: от 5-й экономики Европы до страны-концлагеряВ Крыму ответили на слова Зеленского о "русских незнакомцах" Что ждет Украину после апогея кризиса политической системы
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мнения, владимир шаповалов, украина, политика, в мире
Логичный финал: зачем Украине сегодня праздник защитников и защитниц
День защитника Украины в условиях ее распада обретает новый смысл – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым.
День защитников и защитниц Украины, который отмечается 1 октября, сегодня обретает новый смысл, учитывая, что к 30 с лишним годам своей мнимой независимости эта бывшая богатейшая республика СССР превращается в выжженную пустыню. Все "благодаря" десятилетиями разрушавшим ее нацистам в разных ветвях и уровнях власти. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
Политолог напомнил, что Украина получила в результате распада СССР гигантскую территорию, которая на протяжении советского периода с 1918 по 1954-й включалась в Украинскую Советскую Социалистическую Республику.
"В силу абсолютно некомпетентной политики, которую проводила государственная власть Украины, и той нацистской идеологии, которая окончательно утвердилась в 2014 году, Украина начинает терять эти территории. Потерян Крым и Севастополь, потерян Донбасс и Новороссия. И неизвестно, что будет дальше. Неизвестно, что сохранится за Украиной и сохранится ли Украина как государство", – сказал эксперт.
При этом на фоне демографической, социальной, экономической и инфраструктурной катастрофы все сегодня пришло к тому, что вооруженные силы Украины не просто терпят поражение и несут чудовищные потери человеческого ресурса – проблемы ВСУ усугубляются из-за коррупции власти и падения доверия людей к ней и к армии, миллионы украинцев бегут из страны на фоне бесчинств ТЦК, добавил эксперт.
"И это никак не может стоять в ряду каких-то достижений украинских вооруженных сил... И очень символично, что этот день (защитника Украины – ред.) отмечается после дня воссоединения, возвращения Донбасса и Новороссии в состав Российской Федерации" – заметил Шаповалов.
По его мнению, это логичный финал для той Украины, что существовала все годы своей мнимой независимости, которую использовали преступно, создавая у ее жителей иллюзию необходимости защищаться от якобы вечного внешнего врага – России.
"Украина, бывшая богатейшей советской республикой с мощнейшим промышленным, сельскохозяйственным и военно-промышленным, кстати, потенциалом, сейчас превращается в выжженную пустыню, и это, к сожалению, логичный финал ее 30 с лишним лет независимости", – подытожил эксперт.
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