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Крымский отель и санаторий завоевали Гран-при на международном конкурсе - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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Крымский отель и санаторий завоевали Гран-при на международном конкурсе
Крымский отель и санаторий завоевали Гран-при на международном конкурсе - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Крымский отель и санаторий завоевали Гран-при на международном конкурсе
Два крымских санатория "Форос" и "Дюльбер", а также отель "Родня" взяли Гран-при и призовые места на восьмом международном маркетинговом конкурсе в сфере... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T20:38
2026-10-01T20:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Два крымских санатория "Форос" и "Дюльбер", а также отель "Родня" взяли Гран-при и призовые места на восьмом международном маркетинговом конкурсе в сфере туризма "PROбренд-2026", сообщает Туристический портал Крыма.Еще одну награду – третье место – "Форос" взял в номинации "Брендинг средств размещения и питания", а Гран-при получил отель "Родня", также расположенный в Кореизе.Международный маркетинговый конкурс в сфере туризма "PROбренд" ежегодно проводит Союз "Евразийское содружество специалистов туриндустрии – ЕСОТ". В нем принимают участие национальные туристические офисы, региональные администрации и туристско-информационные центры, туроператоры и турагентства, средства размещения, музеи, рестораны, рекламные агентства, журналисты, блогеры, фотографы.В этом году подать заявку можно было в восьми номинациях, показав свое брендированное видео, территорию, полиграфию, сувенирную продукцию, средство размещения и питания. Конкурс собрал 302 заявки из России и Беларуси.Церемония награждения международного конкурса состоялась 29 сентября в Рязани.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в этом году высокий курортный сезон в Крыму прошел в очень сложных условиях. Проблемы с логистикой, топливный кризис, обеспечение безопасности – все это требовало принятия оперативных и нестандартных решений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Золотые пески России": каким будет новый курорт на западе КрымаСтроительство газопровода к курорту на западе Крыма обойдется в 738 млн рублейВ Крыму 70 гостиниц заселяют гостей по МАКС ID
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news.crimea@rian.ru
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новости крыма, отели крыма, санатории крыма, отдых в крыму, крым, конкурс, награды, туризм в крыму
Крымский отель и санаторий завоевали Гран-при на международном конкурсе

Крымские санатории и отели стали призерами на международном конкурсе "PROбренд"

20:38 01.10.2026
 
© Оргкомитет конкурсаНаграды международного конкурса "PROбренд"
Награды международного конкурса PROбренд
© Оргкомитет конкурса
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Два крымских санатория "Форос" и "Дюльбер", а также отель "Родня" взяли Гран-при и призовые места на восьмом международном маркетинговом конкурсе в сфере туризма "PROбренд-2026", сообщает Туристический портал Крыма.
"Наивысшей награды – Гран-при – в номинации "Брендированная сувенирная продукция" удостоился санаторий "Дюльбер" (город Ялта, поселок городского типа Кореиз), а третье место получил санаторий "Форос", – говорится в сообщении.
Еще одну награду – третье место – "Форос" взял в номинации "Брендинг средств размещения и питания", а Гран-при получил отель "Родня", также расположенный в Кореизе.
Международный маркетинговый конкурс в сфере туризма "PROбренд" ежегодно проводит Союз "Евразийское содружество специалистов туриндустрии – ЕСОТ". В нем принимают участие национальные туристические офисы, региональные администрации и туристско-информационные центры, туроператоры и турагентства, средства размещения, музеи, рестораны, рекламные агентства, журналисты, блогеры, фотографы.
В этом году подать заявку можно было в восьми номинациях, показав свое брендированное видео, территорию, полиграфию, сувенирную продукцию, средство размещения и питания. Конкурс собрал 302 заявки из России и Беларуси.
Церемония награждения международного конкурса состоялась 29 сентября в Рязани.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в этом году высокий курортный сезон в Крыму прошел в очень сложных условиях. Проблемы с логистикой, топливный кризис, обеспечение безопасности – все это требовало принятия оперативных и нестандартных решений.
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