https://crimea.ria.ru/20261001/krymskiy-most-utrom-v-chetverg--so-storony-kerchi-rastet-ochered-1159846781.html

Крымский мост утром в четверг – со стороны Керчи растет очередь

Крымский мост утром в четверг – со стороны Керчи растет очередь - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Крымский мост утром в четверг – со стороны Керчи растет очередь

30 автомобилей стоят утром в четверг в очереди на проезд по Крымскому мосту на выезде из Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T09:07

2026-10-01T09:07

2026-10-01T09:07

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

транспорт

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новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. 30 автомобилей стоят утром в четверг в очереди на проезд по Крымскому мосту на выезде из Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Со стороны Тамани проезд по транспортному переходу свободен.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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