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Крымский мост утром в четверг – со стороны Керчи растет очередь - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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Крымский мост утром в четверг – со стороны Керчи растет очередь
Крымский мост утром в четверг – со стороны Керчи растет очередь - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Крымский мост утром в четверг – со стороны Керчи растет очередь
30 автомобилей стоят утром в четверг в очереди на проезд по Крымскому мосту на выезде из Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T09:07
2026-10-01T09:07
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. 30 автомобилей стоят утром в четверг в очереди на проезд по Крымскому мосту на выезде из Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Со стороны Тамани проезд по транспортному переходу свободен.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости крыма, крым
Крымский мост утром в четверг – со стороны Керчи растет очередь

На Крымском мосту утром в четверг начала расти очередь

09:07 01.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. 30 автомобилей стоят утром в четверг в очереди на проезд по Крымскому мосту на выезде из Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 30 транспортных средств", – сказано в сообщении по состоянию на 9 часов утра.

Со стороны Тамани проезд по транспортному переходу свободен.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаНовости КрымаКрым
 
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