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Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти
Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти
На Крымском мосту в четверг днем продолжает расти очередь, по состоянию на 13:00 проезда с обеих сторон ждут 420 транспортных средств. Об этом сообщает канал... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T13:15
2026-10-01T13:15
2026-10-01T13:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. На Крымском мосту в четверг днем продолжает расти очередь, по состоянию на 13:00 проезда с обеих сторон ждут 420 транспортных средств. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Затор начал формироваться в 9 утра - тогда проезда ожидали 30 авто, а в 10 утра - уже 140. В целом за последние три часа очередь на мосту выросла в два с половиной раза.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти
На Крымском мосту продолжает расти очередь – перед пунктами пропуска стоят 420 автомобилей