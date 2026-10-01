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Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти

Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти

На Крымском мосту в четверг днем продолжает расти очередь, по состоянию на 13:00 проезда с обеих сторон ждут 420 транспортных средств. Об этом сообщает канал... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T13:15

2026-10-01T13:15

2026-10-01T13:15

ситуация на дорогах крыма

крым

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логистика

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. На Крымском мосту в четверг днем продолжает расти очередь, по состоянию на 13:00 проезда с обеих сторон ждут 420 транспортных средств. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Затор начал формироваться в 9 утра - тогда проезда ожидали 30 авто, а в 10 утра - уже 140. В целом за последние три часа очередь на мосту выросла в два с половиной раза.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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