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Крым готов к отопительному сезону – власти - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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Крым готов к отопительному сезону – власти
Крым готов к отопительному сезону – власти - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Крым готов к отопительному сезону – власти
Крым практически полностью готов к отопительному сезону, имеющиеся в работе объекты планируют завершить в ближайшие две недели. Об этом журналистам сообщил... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T14:10
2026-10-01T14:10
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отопительный сезон
дмитрий прилипко
крымтеплокоммунэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Крым практически полностью готов к отопительному сезону, имеющиеся в работе объекты планируют завершить в ближайшие две недели. Об этом журналистам сообщил генеральный директор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.До старта осени успели заменить 25 км тепловых сетей, подготовили котельные и многоквартирные дома. Также провели работы на сетях водоснабжения.Администрации муниципальных образований выдали потребителям тепловой энергии 10 934 паспорта готовности.В отопительном сезоне 2025–2026 годов на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения было зафиксировано 479 событий: 19 аварий и 460 инцидентов. Это на 14,3% меньше, чем в отопительном периоде 2024–2025 годов. Среднее время восстановительных работ составило 6 часов.На сегодняшний день проведены четыре крупные противоаварийные тренировки на объектах теплоснабжения. Их сценарии предусматривали отключение света и остановку работы котельной в связи с этим. До начала отопительного периода планируется провести еще примерно столько же таких тренировок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Предусмотрены альтернативные пути - власти оценили готовность ЛНР к зимеКерчь на три дня останется без газаКрым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зиме
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РИА Новости Крым
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4.7
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Крым готов к отопительному сезону – власти

Крым готов к отопительному сезону на 99,9% – Крымтеплокоммунэнерго

14:10 01.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОтопление
Отопление - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Крым практически полностью готов к отопительному сезону, имеющиеся в работе объекты планируют завершить в ближайшие две недели. Об этом журналистам сообщил генеральный директор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.

"Самое главное, что у нас процент готовности составляет 99,9%. В целом по тепловому хозяйству. У нас в республике есть объекты, где еще продолжаются работы по подготовке – это город Белогорск, поселок Багерово. В остальных районах обеспечена 100-процентная готовность. Крым готов к началу отопительного сезона", – рассказал он.

© РИА Новости КрымПодготовка к отопительному сезону в Крыму
Подготовка к отопительному сезону в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости Крым
Подготовка к отопительному сезону в Крыму
До старта осени успели заменить 25 км тепловых сетей, подготовили котельные и многоквартирные дома. Также провели работы на сетях водоснабжения.

"Работы на сетях водоснабжения и водоотведения завершены в полном объеме. Полностью подготовлены и многоквартирные дома: из 10 934 объектов готовы все 10 934, – проинформировали на предприятии.

Администрации муниципальных образований выдали потребителям тепловой энергии 10 934 паспорта готовности.
© РИА Новости КрымПодготовка к отопительному сезону в Крыму
Подготовка к отопительному сезону в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости Крым
Подготовка к отопительному сезону в Крыму

"Те работы, которые у нас остались в единичном экземпляре, будут завершены до 15 октября. Крым традиционно начинает отопительный сезон в 20-х числах, с учетом погодных условий. Пока прогноз благоприятный и мы видим положительный температурный фон. Как только температура начнет снижаться и будет достигать среднесуточных параметров в 8 градусов, то на уровне муниципалитетов будет приниматься решение о начале отопительного сезона", – заключил он.

© РИА Новости КрымПодготовка к отопительному сезону в Крыму
Подготовка к отопительному сезону в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости Крым
Подготовка к отопительному сезону в Крыму
В отопительном сезоне 2025–2026 годов на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения было зафиксировано 479 событий: 19 аварий и 460 инцидентов. Это на 14,3% меньше, чем в отопительном периоде 2024–2025 годов. Среднее время восстановительных работ составило 6 часов.
На сегодняшний день проведены четыре крупные противоаварийные тренировки на объектах теплоснабжения. Их сценарии предусматривали отключение света и остановку работы котельной в связи с этим. До начала отопительного периода планируется провести еще примерно столько же таких тренировок.
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КрымНовости КрымаОтопительный сезон в КрымуОтопительный сезонДмитрий ПрилипкоКрымтеплокоммунэнерго
 
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