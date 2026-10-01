https://crimea.ria.ru/20261001/krym-gotov-k-otopitelnomu-sezonu--vlasti-1159851164.html

Крым готов к отопительному сезону – власти

Крым готов к отопительному сезону – власти - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Крым готов к отопительному сезону – власти

Крым практически полностью готов к отопительному сезону, имеющиеся в работе объекты планируют завершить в ближайшие две недели. Об этом журналистам сообщил... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T14:10

2026-10-01T14:10

2026-10-01T14:10

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отопительный сезон в крыму

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дмитрий прилипко

крымтеплокоммунэнерго

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Крым практически полностью готов к отопительному сезону, имеющиеся в работе объекты планируют завершить в ближайшие две недели. Об этом журналистам сообщил генеральный директор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.До старта осени успели заменить 25 км тепловых сетей, подготовили котельные и многоквартирные дома. Также провели работы на сетях водоснабжения.Администрации муниципальных образований выдали потребителям тепловой энергии 10 934 паспорта готовности.В отопительном сезоне 2025–2026 годов на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения было зафиксировано 479 событий: 19 аварий и 460 инцидентов. Это на 14,3% меньше, чем в отопительном периоде 2024–2025 годов. Среднее время восстановительных работ составило 6 часов.На сегодняшний день проведены четыре крупные противоаварийные тренировки на объектах теплоснабжения. Их сценарии предусматривали отключение света и остановку работы котельной в связи с этим. До начала отопительного периода планируется провести еще примерно столько же таких тренировок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Предусмотрены альтернативные пути - власти оценили готовность ЛНР к зимеКерчь на три дня останется без газаКрым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зиме

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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