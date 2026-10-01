https://crimea.ria.ru/20261001/komu-polozhena-otsrochka-ot-armii-1159845242.html

Кому положена отсрочка от армии

Кому положена отсрочка от армии - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Кому положена отсрочка от армии

Более 350 тысяч россиян получили отсрочку или освобождение от призыва в армию. О том, кто может воспользоваться таким правом, в интервью газете "Красная Звезда" РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T07:59

2026-10-01T07:59

2026-10-01T07:59

призыв в вс россии

весенний призыв

армия и флот

вооруженные силы россии

генштаб мо рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Более 350 тысяч россиян получили отсрочку или освобождение от призыва в армию. О том, кто может воспользоваться таким правом, в интервью газете "Красная Звезда" сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский.По словам Бурдинского, в настоящее время учетно-призывная работа в деятельности военкоматов полностью автоматизирована, и благодаря широкому применению цифровых платформ, важным преимуществом такой системы становится проактивное предоставление отсрочек."В результате более 350 тысяч граждан уже получили отсрочку или освобождение от призыва без личной явки в военкомат", – сказал Бурдинский.Он отметил, что это стало возможным благодаря тому, что сведения о студентах, отцах двух и более детей, ИТ-специалистах актуализируются автоматически на основе данных от госорганов и работодателей.При этом на период пребывания в добровольческих формированиях они имеют право на отсрочку. Такая отсрочка предоставляется без личной явки – на основании документов, содержащихся в личном деле призывника, и справки из воинской части о фактическом пребывании в добровольческом формировании с указанием даты окончания контракта", – сказал Бурдинский.Он подчеркнул также, что граждане, которые участвовали в боевых действиях или выполняли задачи при проведении контртеррористических операций не менее полугода, освобождаются от призыва на военную службу.Мероприятия призыва, как и прежде, проводятся с применением Ре­естра воинского учета. Повестка, сформированная на его основе, направляется гражданам в письменной форме и дублируется в электронном виде в общедоступном реестре, а уведомление о ее появлении там приходит в личный кабинет на "Госуслугах", уточнил он.Призыв 2026 стал знаковым: мероприятия в рамках кампания впервые проходят круглый год, а учет призывников и коммуникация с ними переведены почти полностью в цифровой формат.Ранее сообщалось о том, сколько призывников планируется направить на службу в ВС РФ в рамках осеннего призыва 2026.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России Госдума запретила депортацию иностранцев-военных в рядах ВС РФ Более 1000 новых образцов оружия и техники испытаны на СВО за год

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

призыв в вс россии, весенний призыв, армия и флот, вооруженные силы россии, генштаб мо рф, новости