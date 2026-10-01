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Киев хотел создать концлагеря для жителей Крыма и Донбасса – Путин - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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Киев хотел создать концлагеря для жителей Крыма и Донбасса – Путин
Киев хотел создать концлагеря для жителей Крыма и Донбасса – Путин - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Киев хотел создать концлагеря для жителей Крыма и Донбасса – Путин
После государственного переворота в Киеве в 2014 году на Украине составляли планы организации концентрационных лагерей для Крыма и Донбасса. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T19:01
2026-10-01T19:01
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. После государственного переворота в Киеве в 2014 году на Украине составляли планы организации концентрационных лагерей для Крыма и Донбасса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".В ходе выступления российский лидер затронул тему специальной военной операции, подчеркнув, что не Россия хотела и начала воевать, а с Россией начали воевать.Также не надо было давить танками, закидывать ракетами, расстреливать с самолетов и живьем жечь безоружных людей только за то, что они русские по национальности и по духу, добавил он.Президент РФ выразил уверенность, что Россию сознательно поставили в ситуацию, в которой она была просто вынуждена в ответ на эту очевидную агрессию защищать себя с оружием в руках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), крым, новые регионы россии, россия, украина
Киев хотел создать концлагеря для жителей Крыма и Донбасса – Путин

На Украине создавали планы концлагерей для жителей Крыма и Донбасса – Путин

19:01 01.10.2026
 
© РИА Новости . Кристина Соловьёва / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости . Кристина Соловьёва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. После государственного переворота в Киеве в 2014 году на Украине составляли планы организации концентрационных лагерей для Крыма и Донбасса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
В ходе выступления российский лидер затронул тему специальной военной операции, подчеркнув, что не Россия хотела и начала воевать, а с Россией начали воевать.
"Не надо было годами поощрять агрессивные национализм и русофобию на Украине с целью превращения ее в инструмент борьбы с Россией. Не надо было НАТО начинать военное освоение наших исторических территорий в интересах самой организации, планировать там свои базы. Не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту, а затем созданный таким образом незаконный режим накачивать самыми разнообразными наступательными вооружениями. Не надо было составлять планы организации концентрационных лагерей для Донбасса и Крыма", – сказал Путин.
Также не надо было давить танками, закидывать ракетами, расстреливать с самолетов и живьем жечь безоружных людей только за то, что они русские по национальности и по духу, добавил он.
Президент РФ выразил уверенность, что Россию сознательно поставили в ситуацию, в которой она была просто вынуждена в ответ на эту очевидную агрессию защищать себя с оружием в руках.
"Вообще не надо русофобию, притеснения и убийства русских людей, уничтожение России превращать в государственную идеологию и ставить перед собой цель стратегического поражения России", – подчеркнул Путин.
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Владимир Путин (политик)КрымНовые регионы РоссииРоссияУкраина
 
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