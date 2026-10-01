https://crimea.ria.ru/20261001/kiev-khotel-sozdat-kontslagerya-dlya-zhiteley-kryma-i-donbassa--putin-1159876679.html

Киев хотел создать концлагеря для жителей Крыма и Донбасса – Путин

Киев хотел создать концлагеря для жителей Крыма и Донбасса – Путин - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Киев хотел создать концлагеря для жителей Крыма и Донбасса – Путин

После государственного переворота в Киеве в 2014 году на Украине составляли планы организации концентрационных лагерей для Крыма и Донбасса. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T19:01

2026-10-01T19:01

2026-10-01T19:01

владимир путин (политик)

крым

новые регионы россии

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. После государственного переворота в Киеве в 2014 году на Украине составляли планы организации концентрационных лагерей для Крыма и Донбасса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".В ходе выступления российский лидер затронул тему специальной военной операции, подчеркнув, что не Россия хотела и начала воевать, а с Россией начали воевать.Также не надо было давить танками, закидывать ракетами, расстреливать с самолетов и живьем жечь безоружных людей только за то, что они русские по национальности и по духу, добавил он.Президент РФ выразил уверенность, что Россию сознательно поставили в ситуацию, в которой она была просто вынуждена в ответ на эту очевидную агрессию защищать себя с оружием в руках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), крым, новые регионы россии, россия, украина