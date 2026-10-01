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Какие налоговые льготы доступны участникам СВО и их семьям - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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Какие налоговые льготы доступны участникам СВО и их семьям
Какие налоговые льготы доступны участникам СВО и их семьям - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Какие налоговые льготы доступны участникам СВО и их семьям
В Крыму для участников специальной военной операции (СВО) и их семей действуют федеральные льготы по транспортному, земельному налогам, налогу на имущество... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T20:02
2026-10-01T20:02
налоги
федеральная налоговая служба (фнс)
участники сво
льгота
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В Крыму для участников специальной военной операции (СВО) и их семей действуют федеральные льготы по транспортному, земельному налогам, налогу на имущество физических лиц за налоговые периоды 2022 – 2025 года, сообщили в управлении ФНС России по Республике Крым.Так, по транспортному налогу льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот. Мера не распространяется на легковые автомобили, сумма налога в отношении которых исчисляется с учетом повышающего коэффициента, а также водный (за исключением моторных лодок) и воздушный транспорт.Отмечается, что федеральные льготы предоставляются вне зависимости от региональных.По земельному налогу вычет предоставляется в отношении одного участка. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земли.Периодом участия в СВО признается налоговый период. Членам семей военных льгота предоставляется только за период участия их родственников в СВО, добавили в управлении."Налоговым кодексом Российской Федерации не предусмотрен предельный срок для представления заявлений по льготам на транспортный, земельный, имущественный налоги", – уточнили в налоговой.Освобождение от уплаты страховых взносов могут также получить военные, которые является предпринимателями, и мобилизованные.Ранее сообщалось, что в Крыму военнослужащим спасательных формирований предоставили новые льготы. Льготы получат военнослужащие – работники и сотрудники спасательных войск и воинских формирований МЧС, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны или участвующие в поиске и обезвреживании взрывчатых предметов в зоне СВО, а также лица, выполняющие задачи в составе специальных подразделений в ходе СВО, заключившие контракт с Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам начали рассылать налоговые уведомления: срок уплатыКрымские депутаты предлагают освободить дельфинарии от НДСРеабилитация ветеранов СВО – как проходит и где получить путевку
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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налоги, федеральная налоговая служба (фнс), участники сво, льгота, крым, новости крыма
Какие налоговые льготы доступны участникам СВО и их семьям

В Крыму для участников СВО и членов их семей действуют налоговые льготы - ФНС

20:02 01.10.2026
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В Крыму для участников специальной военной операции (СВО) и их семей действуют федеральные льготы по транспортному, земельному налогам, налогу на имущество физических лиц за налоговые периоды 2022 – 2025 года, сообщили в управлении ФНС России по Республике Крым.
Так, по транспортному налогу льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот. Мера не распространяется на легковые автомобили, сумма налога в отношении которых исчисляется с учетом повышающего коэффициента, а также водный (за исключением моторных лодок) и воздушный транспорт.
Отмечается, что федеральные льготы предоставляются вне зависимости от региональных.
По земельному налогу вычет предоставляется в отношении одного участка. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земли.

"По налогу на имущество физических лиц налоговая льгота предоставляется в отношении объекта недвижимого имущества каждого вида, не используемого в предпринимательской деятельности: квартира, ее часть, комната, жилой дом или его часть, помещение или сооружение, хозяйственное строение или сооружение, гараж или машино-место", – рассказали в ФНС.

Периодом участия в СВО признается налоговый период. Членам семей военных льгота предоставляется только за период участия их родственников в СВО, добавили в управлении.
"Налоговым кодексом Российской Федерации не предусмотрен предельный срок для представления заявлений по льготам на транспортный, земельный, имущественный налоги", – уточнили в налоговой.
Освобождение от уплаты страховых взносов могут также получить военные, которые является предпринимателями, и мобилизованные.
Ранее сообщалось, что в Крыму военнослужащим спасательных формирований предоставили новые льготы. Льготы получат военнослужащие – работники и сотрудники спасательных войск и воинских формирований МЧС, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны или участвующие в поиске и обезвреживании взрывчатых предметов в зоне СВО, а также лица, выполняющие задачи в составе специальных подразделений в ходе СВО, заключившие контракт с Минобороны.
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НалогиФедеральная налоговая служба (ФНС)Участники СВОЛьготаКрымНовости Крыма
 
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