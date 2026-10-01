https://crimea.ria.ru/20261001/kak-v-krymu-nakhodyat-rabotu-veterany-svo-1159870915.html

Как в Крыму находят работу ветераны СВО

Как в Крыму находят работу ветераны СВО - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Как в Крыму находят работу ветераны СВО

В Крыму трудоустроены 70% вернувшихся с фронта участников СВО. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель регионального... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T22:22

2026-10-01T22:22

2026-10-01T22:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Крыму трудоустроены 70% вернувшихся с фронта участников СВО. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель регионального филиала "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.По его словам, многие возвращаются на свои рабочие места, сохраненные за ними, пока они находились в зоне проведения спецоперации. Есть и те, кто, вернувшись с фронта, открывает собственное дело."Так, в середине сентября, стартовал уже шестой поток обучения в программе "Свое дело" <…> она предусматривает обучение ветеранов специальной военной операции и членов их семей предпринимательской деятельности. <…> В Республике Крым предпринимательской деятельностью занимаются уже более 250 ветеранов СВО", – отметил руководитель филиала фонда.Также он напомнил, что с этого года упрощена процедура оформления соцконтракта для ветеранов боевых действий.Кроме того, в вопросах трудоустройства филиал фонда активно взаимодействует с центрами занятости, проводятся ярмарки вакансий, куда приглашаются крупные работодатели, на таких мероприятиях ветераны СВО могут пообщаться с руководителями предприятий, обсудить возможности трудоустройства.Также проводится работа и оказывается содействие в проведении обучения либо переобучении. Так, Трегуб рассказал, что в Евпатории, на базе центра "Возрождение" ветераны СВО могут получить ряд новых профессий. В том числе, стать операторами ЭВМ, обувщиками, плиточниками, мозаичниками.В июне руководитель крымского регионального отделения Государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб сообщал о 230 ветеранах СВО, которые прошли обучение по программе "Свое дело", разработанной при участии фонда "Защитники Отечества", и уже стали индивидуальными предпринимателями или самозанятыми.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вторые ноги: в Крыму бойцам СВО подарили кроссоверыВ Крыму получили помощь 22 тысячи ветеранов СВО и членов их семейКто, если не мы: как работают социальные координаторы в Крыму

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

помощь бойцам сво, новости крыма, крым, ветераны сво, участники сво, фонд "защитники отечества", трудоустройство, господдержка