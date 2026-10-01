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Как в Крыму находят работу ветераны СВО
Как в Крыму находят работу ветераны СВО - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Как в Крыму находят работу ветераны СВО
В Крыму трудоустроены 70% вернувшихся с фронта участников СВО. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель регионального... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T22:22
2026-10-01T22:22
2026-10-01T22:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Крыму трудоустроены 70% вернувшихся с фронта участников СВО. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель регионального филиала "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.По его словам, многие возвращаются на свои рабочие места, сохраненные за ними, пока они находились в зоне проведения спецоперации. Есть и те, кто, вернувшись с фронта, открывает собственное дело."Так, в середине сентября, стартовал уже шестой поток обучения в программе "Свое дело" <…> она предусматривает обучение ветеранов специальной военной операции и членов их семей предпринимательской деятельности. <…> В Республике Крым предпринимательской деятельностью занимаются уже более 250 ветеранов СВО", – отметил руководитель филиала фонда.Также он напомнил, что с этого года упрощена процедура оформления соцконтракта для ветеранов боевых действий.Кроме того, в вопросах трудоустройства филиал фонда активно взаимодействует с центрами занятости, проводятся ярмарки вакансий, куда приглашаются крупные работодатели, на таких мероприятиях ветераны СВО могут пообщаться с руководителями предприятий, обсудить возможности трудоустройства.Также проводится работа и оказывается содействие в проведении обучения либо переобучении. Так, Трегуб рассказал, что в Евпатории, на базе центра "Возрождение" ветераны СВО могут получить ряд новых профессий. В том числе, стать операторами ЭВМ, обувщиками, плиточниками, мозаичниками.В июне руководитель крымского регионального отделения Государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб сообщал о 230 ветеранах СВО, которые прошли обучение по программе "Свое дело", разработанной при участии фонда "Защитники Отечества", и уже стали индивидуальными предпринимателями или самозанятыми.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вторые ноги: в Крыму бойцам СВО подарили кроссоверыВ Крыму получили помощь 22 тысячи ветеранов СВО и членов их семейКто, если не мы: как работают социальные координаторы в Крыму
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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помощь бойцам сво, новости крыма, крым, ветераны сво, участники сво, фонд "защитники отечества", трудоустройство, господдержка
Как в Крыму находят работу ветераны СВО
В Крыму трудоустроены 70% вернувшихся демобилизованных участников СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым.
В Крыму трудоустроены 70% вернувшихся с фронта участников СВО. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым
сообщил руководитель регионального филиала "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.
"Одним из важных направлений деятельности фонда "Защитники Отечества" является оказание содействия в трудоустройстве ветеранов. <…> На сегодня в Крыму более 70% вернувшихся с СВО демобилизованных ребят трудоустроены", – сказал спикер.
По его словам, многие возвращаются на свои рабочие места, сохраненные за ними, пока они находились в зоне проведения спецоперации. Есть и те, кто, вернувшись с фронта, открывает собственное дело.
"Так, в середине сентября, стартовал уже шестой поток обучения в программе "Свое дело" <…> она предусматривает обучение ветеранов специальной военной операции и членов их семей предпринимательской деятельности. <…> В Республике Крым предпринимательской деятельностью занимаются уже более 250 ветеранов СВО", – отметил руководитель филиала фонда.
Также он напомнил, что с этого года упрощена процедура оформления соцконтракта для ветеранов боевых действий.
"Ветераны СВО могут воспользоваться поддержкой в размере до 350 тысяч рублей. В Крыму уже порядка шестидесяти ветеранов воспользовались этой программой, подписали социальные контракты", – сказал спикер, пояснив, что социальный контракт направлен на возможность приобретения оборудования для начала предпринимательской деятельности.
Кроме того, в вопросах трудоустройства филиал фонда активно взаимодействует с центрами занятости, проводятся ярмарки вакансий, куда приглашаются крупные работодатели, на таких мероприятиях ветераны СВО могут пообщаться с руководителями предприятий, обсудить возможности трудоустройства.
Также проводится работа и оказывается содействие в проведении обучения либо переобучении. Так, Трегуб рассказал, что в Евпатории, на базе центра "Возрождение" ветераны СВО могут получить ряд новых профессий. В том числе, стать операторами ЭВМ, обувщиками, плиточниками, мозаичниками.
В июне руководитель крымского регионального отделения Государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб сообщал о 230 ветеранах СВО, которые прошли обучение по программе
"Свое дело", разработанной при участии фонда "Защитники Отечества", и уже стали индивидуальными предпринимателями или самозанятыми.
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