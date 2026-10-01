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Дорогостоящая экскурсия в ад: когда США покинут Ближний Восток после ухода из Ирака

Дорогостоящая экскурсия в ад: когда США покинут Ближний Восток после ухода из Ирака - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Дорогостоящая экскурсия в ад: когда США покинут Ближний Восток после ухода из Ирака

Вывод американских войск и демонтаж военных баз США по всему миру после ухода Штатов из Ирака только ускорится, а на Ближнем Востоке их может не быть уже через... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T21:39

2026-10-01T21:39

2026-10-01T21:39

мнения

владимир шаповалов

ирак

ближний восток

сша

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Уход американцев и демонтаж военных баз США по всему миру ускорится – мнение Уход американцев и демонтаж военных баз США по всему миру ускорится – мнение audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Вывод американских войск и демонтаж военных баз США по всему миру после ухода Штатов из Ирака только ускорится, а на Ближнем Востоке их может не быть уже через несколько месяцев. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов, отметив что катализатором процессов стала проигранная Вашингтоном война Ирану.Накануне президент США Дональд Трамп сообщил о выводе последних американских подразделений из Ирака и завершении операции коалиции, назвав многолетнюю кампанию в стране "дорогостоящей экскурсией в ад".Шаповалов отметил, что схожий процесс – вывод американских войск из Афганистана в период президентства в Штатах Джо Байдена – Дональд Трамп, пребывая тогда в оппозиции к власти, называл позорной капитуляцией, хотя сам же ее и готовил."В рамках первого срока президентства Трампа им было принято решение о выводе американских войск из Афганистана. И, собственно, если бы Трамп победил в 2020-м, он бы и осуществлял этот вывод американских войск из Афганистана, а не Байден, это очевидно", – сказал эксперт.Сравнивая каждый процесс и анализируя их все вместе, политолог приходит к выводу, что очередной вывод американских войск с территории Большого Ближнего Востока не связан с той или иной партийной принадлежностью того или иного президента США.Фактически сегодня можно говорить уверенно о том, что идет процесс демонтажа американской глобальной военной машины, добавил он. "Американцы покидают военные базы по всему миру, и это связано с тем, что рушится американское военное могущество", – отметил Шаповалов.И пояснил, что на пике своего могущества США смогли действительно очень серьезно закрепиться во многих странах, создав порядка 1000 военных баз в более чем 80 государствах, причем остались даже там, где об этом не просили.Потом американские военные базы довольно быстро распространились на территорию стран Ближнего и Среднего Востока. Но сегодня они не могут оставаться здесь, в том числе в Ираке. Хотя, казалось бы, учитывая нынешнюю драматичность ситуации на фоне эскалации с Ираном, они, защищая интересы США, должны не покидать этот регион, а остаться и защищать его, заметил Шаповалов.И если раньше можно было говорить о том, что процесс ухода США из региона растянется на десятилетия, то сейчас он, по всей вероятности, займет несколько лет, а то и месяцев, добавил Шаповалов."Я имею в виду полный уход Соединенных Штатов из стран Ближнего Востока – не только из Ирака, но и из Саудовской Аравии, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании и прочих стран региона", – уточнил спикер.Это обусловлено целым рядом факторов и самой ситуацией на Ближнем Востоке, где практически все военные базы Штатов подверглись массированным бомбардировкам со стороны Ирана, а ресурсов на их восстановление нет. Как и нет уверенности в том, что они вновь не будут уничтожены и что страны региона вообще будут довольны тем фактом, что американцы их вновь восстанавливают, добавил собеседник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сделка или уничтожение: Трамп сделал заявления об ИранеТрамп отверг предложение Ирана по открытию Ормузского проливаВоенная операция США против Кубы может начаться через недели – мнение

https://crimea.ria.ru/20260626/gudbay-amerika-pozitsii-ssha-na-blizhnem-vostoke-iran-mog-podorvat-navsegda-1157201040.html

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мнения, владимир шаповалов, ирак, ближний восток, сша