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Что происходит на Крымском мосту – очередь за час выросла в 4 раза - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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Что происходит на Крымском мосту – очередь за час выросла в 4 раза
Что происходит на Крымском мосту – очередь за час выросла в 4 раза - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Что происходит на Крымском мосту – очередь за час выросла в 4 раза
Очереди на Крымском мосту выросли в 4 раза, сейчас проезда ожидают 140 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T10:26
2026-10-01T10:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Очереди на Крымском мосту выросли в 4 раза, сейчас проезда ожидают 140 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Часом ранее в очереди на подъезде к досмотровым пунктам стояли 30 автомобилей.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Что происходит на Крымском мосту – очередь за час выросла в 4 раза

Очередь к Крымскому мосту за час выросла в 4 раза

10:26 01.10.2026
 
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаКрымский мост
Крымский мост
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Очереди на Крымском мосту выросли в 4 раза, сейчас проезда ожидают 140 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
Часом ранее в очереди на подъезде к досмотровым пунктам стояли 30 автомобилей.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 140 транспортных средств. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - сказано в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымНовости КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуЛогистикаТранспорт
 
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