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Что происходит на Крымском мосту – очередь за час выросла в 4 раза
Что происходит на Крымском мосту – очередь за час выросла в 4 раза - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Что происходит на Крымском мосту – очередь за час выросла в 4 раза
Очереди на Крымском мосту выросли в 4 раза, сейчас проезда ожидают 140 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T10:26
2026-10-01T10:26
2026-10-01T10:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Очереди на Крымском мосту выросли в 4 раза, сейчас проезда ожидают 140 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Часом ранее в очереди на подъезде к досмотровым пунктам стояли 30 автомобилей.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Что происходит на Крымском мосту – очередь за час выросла в 4 раза
Очередь к Крымскому мосту за час выросла в 4 раза