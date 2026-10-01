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Часть Симферополя осталась без света

Часть Симферополя осталась без света - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Часть Симферополя осталась без света

В четверг днем часть Симферополя осталась без электроснабжения, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T13:30

2026-10-01T13:30

2026-10-01T13:30

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электроэнергия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В четверг днем часть Симферополя осталась без электроснабжения, сообщает "Крымэнерго".По информации предприятия, обесточены проспект Победы, переулки Автобусный, Розовый, Лиственный, а также заезд Новосергеевский и проезд Краснодарский.Также обесточены улицы Новосергеевская, Кечкеметская, Коммунаров, Артезианская, Барышева, Автомобильная, Сельвинского, Краснодарская, Алтайская, Волочаевская, Добросмыслова, Ефимовой, Судакская, Яковлевой, Каширина, Чечеткина, Солдатская, Надинского, перечислили в "Крымэнерго".Подачу электроэнергии планируют восстановить в течение трех часов, уточнили на предприятии.Утром в четверг стало известно, что часть Крыма обесточена из-за ночной атаки украинских беспилотников на объекты энергетики.Также сообщалось, что в связи с аварией на высоковольтных линиях, в Красногвардейском районе Крыма электричество будет подаваться по графику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 20 населенных пунктов в центре Крыма на день останутся без светаДефицит мощности в энергосистеме Крыма сохраняетсяЧасть Херсонской области обесточена из-за атак ВСУ

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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