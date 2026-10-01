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Будут ли ВС РФ бить по вооружающим Киев западным заводам – ответ Путина
Будут ли ВС РФ бить по вооружающим Киев западным заводам – ответ Путина - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Будут ли ВС РФ бить по вооружающим Киев западным заводам – ответ Путина
Россия следит, откуда на Украину поступают вооружения, но это не значит, что она "завтра" будет наносить удары по этим предприятиям. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T19:50
2026-10-01T19:50
2026-10-01T19:50
россия
коллективный запад
поставки западного оружия украине
владимир путин (политик)
валдай
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Россия следит, откуда на Украину поступают вооружения, но это не значит, что она "завтра" будет наносить удары по этим предприятиям. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".При этом он подчеркнул, что Россия оружие ни от кого не получает и опирается только на свой оборонно-промышленный комплекс и собственные возможности в экономике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД России заявил протест Британии из-за поставок оружия КиевуПольша предложила Киеву производить ракеты Patriot на ее территории"Украинская" баллистика – чего ожидать и каким может быть ответ ВС РФ
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россия, коллективный запад, поставки западного оружия украине, владимир путин (политик), валдай, международный дискуссионный клуб "валдай", новости сво
Будут ли ВС РФ бить по вооружающим Киев западным заводам – ответ Путина
РФ не собирается "завтра же" бить по вооружающим Украину иностранным заводам – Путин