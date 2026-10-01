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Будут ли ВС РФ бить по вооружающим Киев западным заводам – ответ Путина - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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Будут ли ВС РФ бить по вооружающим Киев западным заводам – ответ Путина
Будут ли ВС РФ бить по вооружающим Киев западным заводам – ответ Путина - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Будут ли ВС РФ бить по вооружающим Киев западным заводам – ответ Путина
Россия следит, откуда на Украину поступают вооружения, но это не значит, что она "завтра" будет наносить удары по этим предприятиям. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T19:50
2026-10-01T19:50
россия
коллективный запад
поставки западного оружия украине
владимир путин (политик)
валдай
международный дискуссионный клуб "валдай"
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Россия следит, откуда на Украину поступают вооружения, но это не значит, что она "завтра" будет наносить удары по этим предприятиям. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".При этом он подчеркнул, что Россия оружие ни от кого не получает и опирается только на свой оборонно-промышленный комплекс и собственные возможности в экономике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД России заявил протест Британии из-за поставок оружия КиевуПольша предложила Киеву производить ракеты Patriot на ее территории"Украинская" баллистика – чего ожидать и каким может быть ответ ВС РФ
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россия, коллективный запад, поставки западного оружия украине, владимир путин (политик), валдай, международный дискуссионный клуб "валдай", новости сво
Будут ли ВС РФ бить по вооружающим Киев западным заводам – ответ Путина

РФ не собирается "завтра же" бить по вооружающим Украину иностранным заводам – Путин

19:50 01.10.2026
 
© РИА Новости . Кристина Соловьёва / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости . Кристина Соловьёва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Россия следит, откуда на Украину поступают вооружения, но это не значит, что она "завтра" будет наносить удары по этим предприятиям. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Когда кто-то начинает воевать с нами чужими руками, вот это, конечно, угроза. Я не говорю, что мы завтра собираемся наносить удары по территории и по предприятиям тех стран, которые поставляют оружие на Украину, но это угроза, которую мы должны четко для себя понимать, оценивать и иметь в виду. И, конечно, Вооруженные силы России, военная разведка, должны понимать, откуда эти угрозы исходят. Мы внимательно за этим следим", - заявил президент РФ.
При этом он подчеркнул, что Россия оружие ни от кого не получает и опирается только на свой оборонно-промышленный комплекс и собственные возможности в экономике.
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РоссияКоллективный ЗападПоставки западного оружия УкраинеВладимир Путин (политик)ВалдайМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Новости СВО
 
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19:30Украина потеряла истребитель МиГ-29 - пилот бригады "Призрак Киева" погиб
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