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Бойцы сухопутных войск в зоне СВО выполняют сложнейшие задачи – Аксенов - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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Бойцы сухопутных войск в зоне СВО выполняют сложнейшие задачи – Аксенов
Бойцы сухопутных войск в зоне СВО выполняют сложнейшие задачи – Аксенов - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Бойцы сухопутных войск в зоне СВО выполняют сложнейшие задачи – Аксенов
Российские бойцы в рядах Сухопутный войск РФ сегодня достойно продолжают героическую летопись предшественников, выполняя сложнейшие боевые задачи в зоне СВО в... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T09:15
2026-10-01T09:15
сергей аксенов
вооруженные силы россии
сухопутные войска рф
праздники и памятные даты
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Российские бойцы в рядах Сухопутный войск РФ сегодня достойно продолжают героическую летопись предшественников, выполняя сложнейшие боевые задачи в зоне СВО в борьбе с нацизмом. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя военнослужащих и ветеранов этого вида Вооруженных сил России с профессиональным праздником.Он подчеркнул, что славная история Сухопутных войск, которым сегодня исполняется 475 лет, неразрывно связана с величайшими победами России – от Полтавы до Сталинграда и Берлина, и память о подвигах наших воинов была и остается важной составляющей национального самосознания и примером для новых поколений защитников Отечества."Ряду формирований Сухопутных войск присвоено почетное наименование гвардейских. Желаю всем, кого объединяет этот праздник, крепкого здоровья, благополучия, надежного тыла и нашей Победы!" – заключил глава республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США ввели санкции против сухопутных войск и ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Семья нескольких героев: к Дню рождения аса Александра Вильямсона Битва на реке Альма в инфографике РИА Новости Крым
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сергей аксенов, вооруженные силы россии, сухопутные войска рф, праздники и памятные даты, крым
Бойцы сухопутных войск в зоне СВО выполняют сложнейшие задачи – Аксенов

Бойцы Сухопутных войск РФ вносят неоценимый вклад в достижение целей в зоне СВО – Аксенов

09:15 01.10.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденный российскими войсками Красноармейск
Освобожденный российскими войсками Красноармейск - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Российские бойцы в рядах Сухопутный войск РФ сегодня достойно продолжают героическую летопись предшественников, выполняя сложнейшие боевые задачи в зоне СВО в борьбе с нацизмом. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя военнослужащих и ветеранов этого вида Вооруженных сил России с профессиональным праздником.

"Сегодня наши бойцы достойно продолжают героическую летопись предшественников. Выполняя сложнейшие боевые задачи, они вносят неоценимый вклад в достижение целей СВО, в разгром нацизма, на деле подтверждая слова и смысл своего девиза: "Победное слово за нами!" – написал Аксенов в своем канале в МАКС.

Он подчеркнул, что славная история Сухопутных войск, которым сегодня исполняется 475 лет, неразрывно связана с величайшими победами России – от Полтавы до Сталинграда и Берлина, и память о подвигах наших воинов была и остается важной составляющей национального самосознания и примером для новых поколений защитников Отечества.
"Ряду формирований Сухопутных войск присвоено почетное наименование гвардейских. Желаю всем, кого объединяет этот праздник, крепкого здоровья, благополучия, надежного тыла и нашей Победы!" – заключил глава республики.
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Сергей АксеновВооруженные силы РоссииСухопутные войска РФПраздники и памятные датыКрым
 
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