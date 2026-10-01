https://crimea.ria.ru/20261001/boytsy-sukhoputnykh-voysk-v-zone-svo-vypolnyayut-slozhneyshie-zadachi--aksenov-1159846568.html

Бойцы сухопутных войск в зоне СВО выполняют сложнейшие задачи – Аксенов

Бойцы сухопутных войск в зоне СВО выполняют сложнейшие задачи – Аксенов - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Бойцы сухопутных войск в зоне СВО выполняют сложнейшие задачи – Аксенов

Российские бойцы в рядах Сухопутный войск РФ сегодня достойно продолжают героическую летопись предшественников, выполняя сложнейшие боевые задачи в зоне СВО в... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T09:15

2026-10-01T09:15

2026-10-01T09:15

сергей аксенов

вооруженные силы россии

сухопутные войска рф

праздники и памятные даты

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Российские бойцы в рядах Сухопутный войск РФ сегодня достойно продолжают героическую летопись предшественников, выполняя сложнейшие боевые задачи в зоне СВО в борьбе с нацизмом. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя военнослужащих и ветеранов этого вида Вооруженных сил России с профессиональным праздником.Он подчеркнул, что славная история Сухопутных войск, которым сегодня исполняется 475 лет, неразрывно связана с величайшими победами России – от Полтавы до Сталинграда и Берлина, и память о подвигах наших воинов была и остается важной составляющей национального самосознания и примером для новых поколений защитников Отечества."Ряду формирований Сухопутных войск присвоено почетное наименование гвардейских. Желаю всем, кого объединяет этот праздник, крепкого здоровья, благополучия, надежного тыла и нашей Победы!" – заключил глава республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США ввели санкции против сухопутных войск и ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Семья нескольких героев: к Дню рождения аса Александра Вильямсона Битва на реке Альма в инфографике РИА Новости Крым

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, вооруженные силы россии, сухопутные войска рф, праздники и памятные даты, крым