https://crimea.ria.ru/20261001/besprimernoe-muzhestvo-putin-pozdravil-voennykh-s-dnem-sukhoputnykh-voysk-1159847130.html

Беспримерное мужество: Путин поздравил военных с Днем Сухопутных войск

Беспримерное мужество: Путин поздравил военных с Днем Сухопутных войск - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Беспримерное мужество: Путин поздравил военных с Днем Сухопутных войск

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем Сухопутных войск. РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T09:32

2026-10-01T09:32

2026-10-01T09:32

владимир путин (политик)

новости

сухопутные войска рф

праздники и памятные даты

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем Сухопутных войск.Глава государства отметил, что солдаты и офицеры во все времена проявляли беспримерное мужество и силу духа.Как отметил президент, сегодня ратные, патриотические традиции предшественников, ветеранов служат достойным примером для нынешнего поколения военнослужащих Сухопутных войск, помогают с честью решать ответственные задачи в ходе специальной военной операции, на других стратегических направлениях.День Сухопутных войск России отмечается ежегодно 1 октября на основании указа президента РФ "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года. Сегодня Сухопутные войска – наиболее многочисленный и разнообразный по вооружению вид Вооруженных Сил, предназначенный для отражения агрессии противника на континентальных театрах военных действий, защиты территориальной целостности и национальных интересов Российской Федерации.В своем составе они имеют мотострелковые войска, танковые войска, ракетные войска и артиллерию, войска противовоздушной обороны, являющиеся родами войск, а также специальные войска, части и подразделения материально-технического обеспечения. Главнокомандующим Сухопутными войсками является генерал-полковник Андрей Мордвичев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, сухопутные войска рф, праздники и памятные даты, вооруженные силы россии