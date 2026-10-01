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Беспримерное мужество: Путин поздравил военных с Днем Сухопутных войск - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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Беспримерное мужество: Путин поздравил военных с Днем Сухопутных войск
Беспримерное мужество: Путин поздравил военных с Днем Сухопутных войск - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Беспримерное мужество: Путин поздравил военных с Днем Сухопутных войск
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем Сухопутных войск. РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T09:32
2026-10-01T09:32
владимир путин (политик)
новости
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праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем Сухопутных войск.Глава государства отметил, что солдаты и офицеры во все времена проявляли беспримерное мужество и силу духа.Как отметил президент, сегодня ратные, патриотические традиции предшественников, ветеранов служат достойным примером для нынешнего поколения военнослужащих Сухопутных войск, помогают с честью решать ответственные задачи в ходе специальной военной операции, на других стратегических направлениях.День Сухопутных войск России отмечается ежегодно 1 октября на основании указа президента РФ "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года. Сегодня Сухопутные войска – наиболее многочисленный и разнообразный по вооружению вид Вооруженных Сил, предназначенный для отражения агрессии противника на континентальных театрах военных действий, защиты территориальной целостности и национальных интересов Российской Федерации.В своем составе они имеют мотострелковые войска, танковые войска, ракетные войска и артиллерию, войска противовоздушной обороны, являющиеся родами войск, а также специальные войска, части и подразделения материально-технического обеспечения. Главнокомандующим Сухопутными войсками является генерал-полковник Андрей Мордвичев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), новости, сухопутные войска рф, праздники и памятные даты, вооруженные силы россии
Беспримерное мужество: Путин поздравил военных с Днем Сухопутных войск

Путин поздравил военных и ветеранов с Днем Сухопутных войск

09:32 01.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем Сухопутных войск.
Глава государства отметил, что солдаты и офицеры во все времена проявляли беспримерное мужество и силу духа.
"Мы искренне гордимся именами и подвигами прославленных героев – военачальников и полководцев, солдат и офицеров, которые во все времена, в боевых походах и на полях сражений за свободу и независимость Отечества проявляли беспримерное мужество, самоотверженность и силу духа", - говорится в поздравительном обращении главы государства.
Как отметил президент, сегодня ратные, патриотические традиции предшественников, ветеранов служат достойным примером для нынешнего поколения военнослужащих Сухопутных войск, помогают с честью решать ответственные задачи в ходе специальной военной операции, на других стратегических направлениях.
"Уверен, что вы и впредь будете демонстрировать высокий уровень подготовки, верность Присяге и долгу, надежно стоять на страже национальных интересов и безопасности страны", - добавил российский лидер.
День Сухопутных войск России отмечается ежегодно 1 октября на основании указа президента РФ "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года. Сегодня Сухопутные войска – наиболее многочисленный и разнообразный по вооружению вид Вооруженных Сил, предназначенный для отражения агрессии противника на континентальных театрах военных действий, защиты территориальной целостности и национальных интересов Российской Федерации.
В своем составе они имеют мотострелковые войска, танковые войска, ракетные войска и артиллерию, войска противовоздушной обороны, являющиеся родами войск, а также специальные войска, части и подразделения материально-технического обеспечения. Главнокомандующим Сухопутными войсками является генерал-полковник Андрей Мордвичев.
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Владимир Путин (политик)НовостиСухопутные войска РФПраздники и памятные датыВооруженные силы России
 
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