https://crimea.ria.ru/20261001/armiya-rossii-razbila-esche-odin-sukhogruz-v-chernom-more-1159875121.html

Армия России разбила еще один сухогруз в Черном море

Армия России разбила еще один сухогруз в Черном море - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Армия России разбила еще один сухогруз в Черном море

Вооруженные Силы России поразили в Черном море морское судно типа "сухогруз", на котором находилось военное имущество для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T18:37

2026-10-01T18:37

2026-10-01T18:55

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министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России поразили в Черном море морское судно типа "сухогруз", на котором находилось военное имущество для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, черное море, вооруженные силы россии, министерство обороны рф