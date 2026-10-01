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Армия России разбила еще один сухогруз в Черном море - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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Армия России разбила еще один сухогруз в Черном море
Армия России разбила еще один сухогруз в Черном море - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Армия России разбила еще один сухогруз в Черном море
Вооруженные Силы России поразили в Черном море морское судно типа "сухогруз", на котором находилось военное имущество для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T18:37
2026-10-01T18:55
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России поразили в Черном море морское судно типа "сухогруз", на котором находилось военное имущество для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, черное море, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Армия России разбила еще один сухогруз в Черном море

Еще один сухогруз в Черном море поражен российскими военными

18:37 01.10.2026 (обновлено: 18:55 01.10.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России поразили в Черном море морское судно типа "сухогруз", на котором находилось военное имущество для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня днем в результате удара беспилотным летательным аппаратом в акватории Черного моря поражен сухогруз с военными грузами для подразделений ВСУ", – отметили в российском военном ведомстве.
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Новости СВОЧерное мореВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФ
 
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