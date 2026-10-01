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Армия РФ улучшает позиции и уничтожает западную технику – потери Киева растут

Армия РФ улучшает позиции и уничтожает западную технику – потери Киева растут - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Армия РФ улучшает позиции и уничтожает западную технику – потери Киева растут

Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1 435 военных за сутки, также враг теряет военную технику и вооружения. Об этом... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T12:27

2026-10-01T12:27

2026-10-01T12:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1 435 военных за сутки, также враг теряет военную технику и вооружения. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в четверг.Подразделения группировки войск "Север" сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. Ведутся бои за освобождение Варваровки, Грачевки, Резниково и Сердобино Харьковской области. Всего в зоне ответственности группировки противник потерял свыше 250 боевиков, три боевые бронированные машины, орудие полевой артиллерии, 26 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю. Ликвидированы более 220 украинских неонацистов, канадская боевая бронированная машина Senator, 10 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял свыше 205 военных, бронетранспортер "Буцефал" и 16 автомобилей.В зоне ответственности группировки "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили до 460 человек, восемь автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли свыше 270 солдат, боевую бронированную машину и 12 автомобилей.Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожены до 30 боевиков ВСУ и четыре автомобиля.Также российские военные поразили военные аэродромы, объекты энергетической инфраструктуры, места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.Средства ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб и 650 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 248 994 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 085 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска взяли под контроль еще три населенных пункта в Харьковской областиРоссийские бойцы уничтожили гексакоптеры ВСУ на Херсонском направленииЗа ночь силы ПВО уничтожили 330 беспилотников над территорией России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, россия, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), пво, потери всу , министерство обороны рф