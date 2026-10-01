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Аксенов будет лично контролировать исполнение обращений крымчан на местах - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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Аксенов будет лично контролировать исполнение обращений крымчан на местах
Аксенов будет лично контролировать исполнение обращений крымчан на местах - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Аксенов будет лично контролировать исполнение обращений крымчан на местах
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что будет лично еженедельно контролировать исполнение обращений граждан администрациями городов и районов и сотрудниками... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T15:10
2026-10-01T15:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что будет лично еженедельно контролировать исполнение обращений граждан администрациями городов и районов и сотрудниками республиканских ведомств. Об этом он написал в своем канале в МАКС.По словам Аксенова, если вопрос нельзя решить локально, и руководитель не выходит на вышестоящий уровень за поддержкой – это сигнал, что системной работы нет. И никакие другие достижения не компенсируют такой пробел."Те, кто пытается просто "отфутболить" проблему, рискуют очень быстро завершить свою карьеру", – предупредил глава РК.Как отметил Аксенов, нагрузка на должностных лиц в этом плане объективно невелика. В среднем на имя главы республики поступает от 100 до 200 обращений в день. Если их в соответствии с функционалом распределить между должностными лицами, то на главу администрации или министра приходится ежедневно два-три обращения, указал он."Работа с обращениями граждан должна быть не формальностью, а реальным инструментом помощи людям", – подчеркнул он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов уволил гендиректора "Крымэнерго"В Керчи уволен заммэра по линии ЖКХОтсидеться в кустах не получится: Аксенов пригрозил чиновникам на фоне ЧС
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сергей аксенов, крым, новости крыма, общество
Аксенов будет лично контролировать исполнение обращений крымчан на местах

Аксенов будет лично контролировать исполнение властями городов и районов обращений крымчан

15:10 01.10.2026
 
© Канал Сергея Аксенова в МАКССергей Аксенов
Сергей Аксенов
© Канал Сергея Аксенова в МАКС
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МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что будет лично еженедельно контролировать исполнение обращений граждан администрациями городов и районов и сотрудниками республиканских ведомств. Об этом он написал в своем канале в МАКС.
"Для глав администраций и ответственных лиц в республиканских ведомствах основная задача остается прежней: вникать в детали и находить решения по каждой проблеме... Контролировать и еженедельно подводить итоги этой работы буду лично: что сделал глава администрации, какие дал поручения и какие меры были приняты, насколько они исчерпывающие", – пообещал руководитель региона.
По словам Аксенова, если вопрос нельзя решить локально, и руководитель не выходит на вышестоящий уровень за поддержкой – это сигнал, что системной работы нет. И никакие другие достижения не компенсируют такой пробел.
"Те, кто пытается просто "отфутболить" проблему, рискуют очень быстро завершить свою карьеру", – предупредил глава РК.
Как отметил Аксенов, нагрузка на должностных лиц в этом плане объективно невелика. В среднем на имя главы республики поступает от 100 до 200 обращений в день. Если их в соответствии с функционалом распределить между должностными лицами, то на главу администрации или министра приходится ежедневно два-три обращения, указал он.
"Работа с обращениями граждан должна быть не формальностью, а реальным инструментом помощи людям", – подчеркнул он.
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