https://crimea.ria.ru/20261001/aksenov-budet-lichno-kontrolirovat-ispolnenie-obrascheniy-krymchan-na-mestakh-1159865364.html

Аксенов будет лично контролировать исполнение обращений крымчан на местах

Аксенов будет лично контролировать исполнение обращений крымчан на местах - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Аксенов будет лично контролировать исполнение обращений крымчан на местах

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что будет лично еженедельно контролировать исполнение обращений граждан администрациями городов и районов и сотрудниками... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T15:10

2026-10-01T15:10

2026-10-01T15:10

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что будет лично еженедельно контролировать исполнение обращений граждан администрациями городов и районов и сотрудниками республиканских ведомств. Об этом он написал в своем канале в МАКС.По словам Аксенова, если вопрос нельзя решить локально, и руководитель не выходит на вышестоящий уровень за поддержкой – это сигнал, что системной работы нет. И никакие другие достижения не компенсируют такой пробел."Те, кто пытается просто "отфутболить" проблему, рискуют очень быстро завершить свою карьеру", – предупредил глава РК.Как отметил Аксенов, нагрузка на должностных лиц в этом плане объективно невелика. В среднем на имя главы республики поступает от 100 до 200 обращений в день. Если их в соответствии с функционалом распределить между должностными лицами, то на главу администрации или министра приходится ежедневно два-три обращения, указал он."Работа с обращениями граждан должна быть не формальностью, а реальным инструментом помощи людям", – подчеркнул он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов уволил гендиректора "Крымэнерго"В Керчи уволен заммэра по линии ЖКХОтсидеться в кустах не получится: Аксенов пригрозил чиновникам на фоне ЧС

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2026

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сергей аксенов, крым, новости крыма, общество