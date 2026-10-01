https://crimea.ria.ru/20261001/agent-kieva-ustroila-60-taynikov-so-vzryvchatkoy-v-zaporozhskoy-oblasti-1159851005.html

Агент Киева устроила 60 тайников со взрывчаткой в Запорожской области

Агент Киева устроила 60 тайников со взрывчаткой в Запорожской области - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Агент Киева устроила 60 тайников со взрывчаткой в Запорожской области

Агент военной разведки Украины в Запорожской области утроила около 60 тайников со взрывчаткой и получила 17 лет колонии за госизмену, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T11:41

2026-10-01T11:41

2026-10-01T11:41

госизмена

приговор

запорожская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

главное управление разведки украины (гур)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Агент военной разведки Украины в Запорожской области утроила около 60 тайников со взрывчаткой и получила 17 лет колонии за госизмену, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.По данным ведомства, 65-летняя женщина была завербована военной разведкой Украины в 2022 году и действовала под псевдонимом Нуар. Взрывчатку, электродетонаторы и иные компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств были доставлены с территории Украины с помощью беспилотников.Преступную деятельность злоумышленницы разоблачили сотрудники органов безопасности, заложенные ею тайники разобраны взрывотехниками. Фигурантка приговорена к 17 годам колонии общего режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снимал военных и "сливал" СБУ: крымчанин получил 18 лет за госизменуГотовил взрыв в здании электросетевой компании: в Крымске осужден агент СБУПытались достать фугасы из схрона: брат и сестра в Крыму работали на ВСУ

запорожская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госизмена, приговор, запорожская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), главное управление разведки украины (гур), новости