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Агент Киева устроила 60 тайников со взрывчаткой в Запорожской области - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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Агент Киева устроила 60 тайников со взрывчаткой в Запорожской области
Агент Киева устроила 60 тайников со взрывчаткой в Запорожской области - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Агент Киева устроила 60 тайников со взрывчаткой в Запорожской области
Агент военной разведки Украины в Запорожской области утроила около 60 тайников со взрывчаткой и получила 17 лет колонии за госизмену, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T11:41
2026-10-01T11:41
госизмена
приговор
запорожская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
главное управление разведки украины (гур)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Агент военной разведки Украины в Запорожской области утроила около 60 тайников со взрывчаткой и получила 17 лет колонии за госизмену, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.По данным ведомства, 65-летняя женщина была завербована военной разведкой Украины в 2022 году и действовала под псевдонимом Нуар. Взрывчатку, электродетонаторы и иные компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств были доставлены с территории Украины с помощью беспилотников.Преступную деятельность злоумышленницы разоблачили сотрудники органов безопасности, заложенные ею тайники разобраны взрывотехниками. Фигурантка приговорена к 17 годам колонии общего режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снимал военных и "сливал" СБУ: крымчанин получил 18 лет за госизменуГотовил взрыв в здании электросетевой компании: в Крымске осужден агент СБУПытались достать фугасы из схрона: брат и сестра в Крыму работали на ВСУ
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РИА Новости Крым
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
госизмена, приговор, запорожская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), главное управление разведки украины (гур), новости
Агент Киева устроила 60 тайников со взрывчаткой в Запорожской области

Агент ГРУ из Запорожской области получила срок за госизмену – ФСБ

11:41 01.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Агент военной разведки Украины в Запорожской области утроила около 60 тайников со взрывчаткой и получила 17 лет колонии за госизмену, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
По данным ведомства, 65-летняя женщина была завербована военной разведкой Украины в 2022 году и действовала под псевдонимом Нуар. Взрывчатку, электродетонаторы и иные компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств были доставлены с территории Украины с помощью беспилотников.

"По заданиям украинской военной разведки оборудовала на территории Мелитопольского района около 60 тайников, их фото и координаты передала куратору через мессенджер", - сказано в сообщении.

Преступную деятельность злоумышленницы разоблачили сотрудники органов безопасности, заложенные ею тайники разобраны взрывотехниками. Фигурантка приговорена к 17 годам колонии общего режима.
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ГосизменаПриговорЗапорожская областьФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Главное управление разведки Украины (ГУР)Новости
 
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