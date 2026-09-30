https://crimea.ria.ru/20260930/zapret-na-eksport-topliva-iz-rossii-prodlen-1159818766.html

Запрет на экспорт топлива из России продлен

Запрет на экспорт топлива из России продлен - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Запрет на экспорт топлива из России продлен

Временный запрет на вывоз из России отдельных видов топлива производителями продлен. Об этом сообщили в правительстве РФ. РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T10:09

2026-09-30T10:09

2026-09-30T10:21

россия

новости

экспорт

топливо

топливно-энергетический комплекс

правительство россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Временный запрет на вывоз из России отдельных видов топлива производителями продлен. Об этом сообщили в правительстве РФ. Уточняется, что решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса на топливо в период уборочной кампании.Отметим, что это не первое продление запрета на экспорт указанных видов топлива из РФ. До этого его пролонгировали в августе текущего года – до 30 сентября.Общий запрет на экспорт топлива действует в России до 31 января 2027 года. Однако для непосредственных производителей дизельного и судового топлива ограничение действовало изначально до 31 августа 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России проработают риск-сценарии на топливном рынкеВ России в ответ на действия США ограничили доступ к данным об экспорте ТЭКВ НАТО запаниковали из-за нехватки топлива для танков в случае войны

россия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, экспорт, топливо, топливно-энергетический комплекс, правительство россии