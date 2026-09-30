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Запрет на экспорт топлива из России продлен - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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Запрет на экспорт топлива из России продлен
Запрет на экспорт топлива из России продлен - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Запрет на экспорт топлива из России продлен
Временный запрет на вывоз из России отдельных видов топлива производителями продлен. Об этом сообщили в правительстве РФ. РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T10:09
2026-09-30T10:21
россия
новости
экспорт
топливо
топливно-энергетический комплекс
правительство россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Временный запрет на вывоз из России отдельных видов топлива производителями продлен. Об этом сообщили в правительстве РФ. Уточняется, что решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса на топливо в период уборочной кампании.Отметим, что это не первое продление запрета на экспорт указанных видов топлива из РФ. До этого его пролонгировали в августе текущего года – до 30 сентября.Общий запрет на экспорт топлива действует в России до 31 января 2027 года. Однако для непосредственных производителей дизельного и судового топлива ограничение действовало изначально до 31 августа 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России проработают риск-сценарии на топливном рынкеВ России в ответ на действия США ограничили доступ к данным об экспорте ТЭКВ НАТО запаниковали из-за нехватки топлива для танков в случае войны
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россия, новости, экспорт, топливо, топливно-энергетический комплекс, правительство россии
Запрет на экспорт топлива из России продлен

В России продлили запрет на экспорт дизельного топлива до 31 октября 2026 года

10:09 30.09.2026 (обновлено: 10:21 30.09.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Временный запрет на вывоз из России отдельных видов топлива производителями продлен. Об этом сообщили в правительстве РФ.
"До 31 октября 2026 года включительно введен запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России непосредственными производителями", – говорится в сообщении.
Уточняется, что решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса на топливо в период уборочной кампании.
Отметим, что это не первое продление запрета на экспорт указанных видов топлива из РФ. До этого его пролонгировали в августе текущего года – до 30 сентября.
Общий запрет на экспорт топлива действует в России до 31 января 2027 года. Однако для непосредственных производителей дизельного и судового топлива ограничение действовало изначально до 31 августа 2026 года.
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РоссияНовостиЭкспортТопливоТопливно-энергетический комплексПравительство России
 
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