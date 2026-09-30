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За ночь силы ПВО уничтожили 384 беспилотника над территорией России
За ночь силы ПВО уничтожили 384 беспилотника над территорией России - РИА Новости Крым, 30.09.2026
За ночь силы ПВО уничтожили 384 беспилотника над территорией России
В течение минувшей ночи средства ПВО уничтожили над регионами России, в том числе над Крымом и черноморской акваторией, 384 вражеских дрона. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T08:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В течение минувшей ночи средства ПВО уничтожили над регионами России, в том числе над Крымом и черноморской акваторией, 384 вражеских дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым, Республики Татарстан, Пермского края и над акваторией Черного моря.В течение дня во вторник дежурные силы российской ПВО перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник над регионами РФ.Также сообщалось, что два украинских беспилотника уничтожены в небе над Севастополем вечером во вторник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости сво, пво, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф
За ночь силы ПВО уничтожили 384 беспилотника над территорией России
Силы ПВО за ночь ликвидировали 384 беспилотника над регионами России
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В течение минувшей ночи средства ПВО уничтожили над регионами России, в том числе над Крымом и черноморской акваторией, 384 вражеских дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С 20.00 29 сентября до 8.00 30 сентября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 384 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым, Республики Татарстан, Пермского края и над акваторией Черного моря.
В течение дня во вторник дежурные силы российской ПВО перехватили
и уничтожили 21 украинский беспилотник над регионами РФ.
Также сообщалось, что два украинских беспилотника уничтожены
в небе над Севастополем вечером во вторник.
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