https://crimea.ria.ru/20260930/za-noch-sily-pvo-unichtozhili-384-bespilotnika-nad-territoriey-rossii-1159816431.html

За ночь силы ПВО уничтожили 384 беспилотника над территорией России

За ночь силы ПВО уничтожили 384 беспилотника над территорией России - РИА Новости Крым, 30.09.2026

За ночь силы ПВО уничтожили 384 беспилотника над территорией России

В течение минувшей ночи средства ПВО уничтожили над регионами России, в том числе над Крымом и черноморской акваторией, 384 вражеских дрона. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T08:40

2026-09-30T08:40

2026-09-30T08:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В течение минувшей ночи средства ПВО уничтожили над регионами России, в том числе над Крымом и черноморской акваторией, 384 вражеских дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым, Республики Татарстан, Пермского края и над акваторией Черного моря.В течение дня во вторник дежурные силы российской ПВО перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник над регионами РФ.Также сообщалось, что два украинских беспилотника уничтожены в небе над Севастополем вечером во вторник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, пво, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф