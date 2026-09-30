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Угроза БПЛА в Крыму: людей призвали срочно покинуть площади и набережные
Угроза БПЛА в Крыму: людей призвали срочно покинуть площади и набережные - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Угроза БПЛА в Крыму: людей призвали срочно покинуть площади и набережные
Жителей и гостей Ялты призвали срочно покинуть набережные и площади. Людям советуют укрыться в подвалах и паркингах. Об этом сообщили в официальном канале... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T09:17
2026-09-30T09:17
2026-09-30T09:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Жителей и гостей Ялты призвали срочно покинуть набережные и площади. Людям советуют укрыться в подвалах и паркингах. Об этом сообщили в официальном канале ялтинской Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) в МАКС.Людей призвали сохранять спокойствие и бдительность, уделить особое внимание пожилым людям и детям.Также в ЕДДС напомнили о действующем в Крыму запрете на съемку и публикацию материалов о работе ПВО, дислокации и перемещении военных.В Севастополе тем временем объявили воздушную тревогу.Ранее сообщалось, что в течение минувшей ночи средства ПВО уничтожили над регионами России, в том числе над Крымом и черноморской акваторией, 384 вражеских дрона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть авиабомб и около 300 дронов сбили над РоссиейШпионили за Черноморским флотом: троих агентов Киева отправили за решеткуНебо над Киевом контролирует Россия – признание депутата Рады
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РИА Новости Крым
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ялта, новости сво, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, срочные новости крыма
Угроза БПЛА в Крыму: людей призвали срочно покинуть площади и набережные
В Крыму из-за угрозы БПЛА людей призвали покинуть открытые пространства
09:17 30.09.2026 (обновлено: 09:25 30.09.2026)