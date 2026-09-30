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Угроза БПЛА в Крыму: людей призвали срочно покинуть площади и набережные - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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Угроза БПЛА в Крыму: людей призвали срочно покинуть площади и набережные
Угроза БПЛА в Крыму: людей призвали срочно покинуть площади и набережные - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Угроза БПЛА в Крыму: людей призвали срочно покинуть площади и набережные
Жителей и гостей Ялты призвали срочно покинуть набережные и площади. Людям советуют укрыться в подвалах и паркингах. Об этом сообщили в официальном канале... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T09:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Жителей и гостей Ялты призвали срочно покинуть набережные и площади. Людям советуют укрыться в подвалах и паркингах. Об этом сообщили в официальном канале ялтинской Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) в МАКС.Людей призвали сохранять спокойствие и бдительность, уделить особое внимание пожилым людям и детям.Также в ЕДДС напомнили о действующем в Крыму запрете на съемку и публикацию материалов о работе ПВО, дислокации и перемещении военных.В Севастополе тем временем объявили воздушную тревогу.Ранее сообщалось, что в течение минувшей ночи средства ПВО уничтожили над регионами России, в том числе над Крымом и черноморской акваторией, 384 вражеских дрона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть авиабомб и около 300 дронов сбили над РоссиейШпионили за Черноморским флотом: троих агентов Киева отправили за решеткуНебо над Киевом контролирует Россия – признание депутата Рады
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РИА Новости Крым
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ялта, новости сво, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, срочные новости крыма
Угроза БПЛА в Крыму: людей призвали срочно покинуть площади и набережные

В Крыму из-за угрозы БПЛА людей призвали покинуть открытые пространства

09:17 30.09.2026 (обновлено: 09:25 30.09.2026)
 
© Telegram-канал Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Жителей и гостей Ялты призвали срочно покинуть набережные и площади. Людям советуют укрыться в подвалах и паркингах. Об этом сообщили в официальном канале ялтинской Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) в МАКС.
"Действует беспилотная опасность в Республике Крым... Организованно покиньте открытые участки местности, набережные, площади, транспортные средства и укройтесь в заглубленных помещениях, подвалах, паркингах, нижних этажах капитальных строений, внутренних комнатах за несущими стенами, в удалении от окон", – говорится в сообщении.
Людей призвали сохранять спокойствие и бдительность, уделить особое внимание пожилым людям и детям.
Также в ЕДДС напомнили о действующем в Крыму запрете на съемку и публикацию материалов о работе ПВО, дислокации и перемещении военных.
В Севастополе тем временем объявили воздушную тревогу.
Ранее сообщалось, что в течение минувшей ночи средства ПВО уничтожили над регионами России, в том числе над Крымом и черноморской акваторией, 384 вражеских дрона.
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