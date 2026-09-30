https://crimea.ria.ru/20260930/vyacheslav-volodin-pereizbran-predsedatelem-gosudarstvennoy-dumy--1159825738.html

Вячеслав Володин переизбран председателем Государственной Думы

Вячеслав Володин переизбран председателем Государственной Думы - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Вячеслав Володин переизбран председателем Государственной Думы

Вячеслав Володин избран председателем Государственной Думы девятого созыва. Об этом сообщается в официальном канале Госдумы в МАКС. РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T11:54

2026-09-30T11:54

2026-09-30T12:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Вячеслав Володин избран председателем Государственной Думы девятого созыва. Об этом сообщается в официальном канале Госдумы в МАКС.Его кандидатура по предложению президента России Владимира Путина была выдвинута фракцией "Единая Россия". От фракции КПРФ была выдвинута кандидатура Дмитрия Новикова. В поддержку Вячеслава Володина проголосовали 406 депутатов. Выборы председателя ГД прошли на принципах открытости и конкурентности.Как отметил в своем выступлении Володин, сейчас задача номер один - объединить и консолидировать политические силы. Среди новых депутатов — 48 участников специальной военной операции. "Нам важен ваш взгляд на решение проблем, участие в работе. Со своей стороны постараюсь сделать все, чтобы ваши знания, опыт были максимально востребованы и реализованы. Спасибо, что вы пришли в политику", — сказал Вячеслав Володин.Кандидатуру Вячеслава Володина ранее поддержал президент России Владимир Путин. В ходе встречи с руководителями политических партий, чьи представители избраны в ГД нового созыва, глава государства отметил, что Вячеслав Володин, будучи председателем ГД восьмого созыва, выстроил работу по‑партнерски.В сентябре 2016 года Вячеслав Володин был избран в Государственную думу седьмого созыва. С 5 октября 2016 года по 12 октября 2021 года занимал пост председателя Государственной думы, после этого был переизбран в Государственную думу РФ восьмого созыва. Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Явка избирателей в целом по России превысила 59%, что является рекордом для парламентских выборов в РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, государственная дума рф, новости, политика