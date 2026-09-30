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Вячеслав Володин переизбран председателем Государственной Думы - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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Вячеслав Володин переизбран председателем Государственной Думы
Вячеслав Володин переизбран председателем Государственной Думы - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Вячеслав Володин переизбран председателем Государственной Думы
Вячеслав Володин избран председателем Государственной Думы девятого созыва. Об этом сообщается в официальном канале Госдумы в МАКС. РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T11:54
2026-09-30T12:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Вячеслав Володин избран председателем Государственной Думы девятого созыва. Об этом сообщается в официальном канале Госдумы в МАКС.Его кандидатура по предложению президента России Владимира Путина была выдвинута фракцией "Единая Россия". От фракции КПРФ была выдвинута кандидатура Дмитрия Новикова. В поддержку Вячеслава Володина проголосовали 406 депутатов. Выборы председателя ГД прошли на принципах открытости и конкурентности.Как отметил в своем выступлении Володин, сейчас задача номер один - объединить и консолидировать политические силы. Среди новых депутатов — 48 участников специальной военной операции. "Нам важен ваш взгляд на решение проблем, участие в работе. Со своей стороны постараюсь сделать все, чтобы ваши знания, опыт были максимально востребованы и реализованы. Спасибо, что вы пришли в политику", — сказал Вячеслав Володин.Кандидатуру Вячеслава Володина ранее поддержал президент России Владимир Путин. В ходе встречи с руководителями политических партий, чьи представители избраны в ГД нового созыва, глава государства отметил, что Вячеслав Володин, будучи председателем ГД восьмого созыва, выстроил работу по‑партнерски.В сентябре 2016 года Вячеслав Володин был избран в Государственную думу седьмого созыва. С 5 октября 2016 года по 12 октября 2021 года занимал пост председателя Государственной думы, после этого был переизбран в Государственную думу РФ восьмого созыва. Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Явка избирателей в целом по России превысила 59%, что является рекордом для парламентских выборов в РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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вячеслав володин, государственная дума рф, новости, политика
Вячеслав Володин переизбран председателем Государственной Думы

Вячеслав Володин избран председателем Государственной Думы девятого созыва

11:54 30.09.2026 (обновлено: 12:13 30.09.2026)
 
© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© Пресс-служба Госдумы РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Вячеслав Володин избран председателем Государственной Думы девятого созыва. Об этом сообщается в официальном канале Госдумы в МАКС.
Его кандидатура по предложению президента России Владимира Путина была выдвинута фракцией "Единая Россия". От фракции КПРФ была выдвинута кандидатура Дмитрия Новикова. В поддержку Вячеслава Володина проголосовали 406 депутатов. Выборы председателя ГД прошли на принципах открытости и конкурентности.
Как отметил в своем выступлении Володин, сейчас задача номер один - объединить и консолидировать политические силы.

"Нам важно делать все для объединения и консолидации политических сил. Реализации повестки нашего президента. Для достижения национальных целей развития. И, конечно, решения задач законодательного обеспечения специальной военной операции", — заключил он.

Среди новых депутатов — 48 участников специальной военной операции.
"Нам важен ваш взгляд на решение проблем, участие в работе. Со своей стороны постараюсь сделать все, чтобы ваши знания, опыт были максимально востребованы и реализованы. Спасибо, что вы пришли в политику", — сказал Вячеслав Володин.
Кандидатуру Вячеслава Володина ранее поддержал президент России Владимир Путин. В ходе встречи с руководителями политических партий, чьи представители избраны в ГД нового созыва, глава государства отметил, что Вячеслав Володин, будучи председателем ГД восьмого созыва, выстроил работу по‑партнерски.
В сентябре 2016 года Вячеслав Володин был избран в Государственную думу седьмого созыва. С 5 октября 2016 года по 12 октября 2021 года занимал пост председателя Государственной думы, после этого был переизбран в Государственную думу РФ восьмого созыва.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Явка избирателей в целом по России превысила 59%, что является рекордом для парламентских выборов в РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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