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ВТБ направит 3,5 млн рублей на поддержку студенческого акселератора КФУ - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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ВТБ направит 3,5 млн рублей на поддержку студенческого акселератора КФУ
ВТБ направит 3,5 млн рублей на поддержку студенческого акселератора КФУ - РИА Новости Крым, 30.09.2026
ВТБ направит 3,5 млн рублей на поддержку студенческого акселератора КФУ
ВТБ в 2026 году направит 3,5 миллиона рублей в виде грантового фонда для победителей Акселератора студенческих проектов Крымского федерального университета... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T13:13
2026-09-30T13:13
втб
кфу (крымский федеральный университет)
банк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. ВТБ в 2026 году направит 3,5 миллиона рублей в виде грантового фонда для победителей Акселератора студенческих проектов Крымского федерального университета имени Вернадского, сообщает пресс-служба банка.Проект помогает студентам развивать собственные идеи, получать практические навыки и работать над решениями, которые могут найти применение в реальной жизни. Поддержка акселератора стала частью многолетнего сотрудничества ВТБ и КФУ.Для университета банк реализует зарплатные и инфраструктурные проекты: в частности, на территории подразделений КФУ установлены шесть банкоматов. В 2023-2024 годах ВТБ инвестировал более 40 миллионов рублей в развитие кампуса и системы контроля доступа в рамках проекта "Цифровая среда". В подразделениях университета установлено и оборудовано более 20 контрольно-пропускных систем, их дальнейшее оснащение продолжается.Отдельное направление сотрудничества — работа со студентами и подготовка будущих специалистов. С 2020 года ВТБ организует практику для студентов КФУ в профильных подразделениях банка. В 2025 году в рамках оплачиваемой программы стажировок "Юниор" более 100 студентов приняли участие в проекте "Администратор цифровой зоны", а 20 из них были трудоустроены в банк на постоянной основе.Банк регулярно проводит для студентов лекции по финансовой грамотности и цифровой безопасности, участвует в карьерных мероприятиях и мастер-классах. В разные годы специалисты ВТБ проводили для студентов практические занятия по лизингу, машинному обучению, маркетинговым исследованиям и другим направлениям.ВТБ поддерживает и другие инициативы университета: ежегодно участвует в поздравлении выпускников, окончивших КФУ с отличием, проводит карьерные консультации и мастер-классы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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353
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, кфу (крымский федеральный университет), банк

ВТБ направит 3,5 млн рублей на поддержку студенческого акселератора КФУ

13:13 30.09.2026
 
© Пресс-служба ВТБВТБ направит 3,5 млн рублей на поддержку студенческого акселератора КФУ
ВТБ направит 3,5 млн рублей на поддержку студенческого акселератора КФУ
© Пресс-служба ВТБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. ВТБ в 2026 году направит 3,5 миллиона рублей в виде грантового фонда для победителей Акселератора студенческих проектов Крымского федерального университета имени Вернадского, сообщает пресс-служба банка.
Проект помогает студентам развивать собственные идеи, получать практические навыки и работать над решениями, которые могут найти применение в реальной жизни. Поддержка акселератора стала частью многолетнего сотрудничества ВТБ и КФУ.
"Для ВТБ особенно важно взаимодействовать с университетом не только как с крупным клиентом, но и как с партнером в подготовке специалистов, которые в будущем будут работать в банковской сфере и других отраслях экономики региона. Поэтому мы последовательно развиваем наше сотрудничество — поддерживаем образовательные и студенческие проекты, создаем возможности для практики и профессионального старта и, конечно, обеспечиваем финансовую поддержку текущей деятельности университета", — отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий, его слова приводит пресс-служба банка.
Для университета банк реализует зарплатные и инфраструктурные проекты: в частности, на территории подразделений КФУ установлены шесть банкоматов. В 2023-2024 годах ВТБ инвестировал более 40 миллионов рублей в развитие кампуса и системы контроля доступа в рамках проекта "Цифровая среда". В подразделениях университета установлено и оборудовано более 20 контрольно-пропускных систем, их дальнейшее оснащение продолжается.
Отдельное направление сотрудничества — работа со студентами и подготовка будущих специалистов. С 2020 года ВТБ организует практику для студентов КФУ в профильных подразделениях банка. В 2025 году в рамках оплачиваемой программы стажировок "Юниор" более 100 студентов приняли участие в проекте "Администратор цифровой зоны", а 20 из них были трудоустроены в банк на постоянной основе.
Банк регулярно проводит для студентов лекции по финансовой грамотности и цифровой безопасности, участвует в карьерных мероприятиях и мастер-классах. В разные годы специалисты ВТБ проводили для студентов практические занятия по лизингу, машинному обучению, маркетинговым исследованиям и другим направлениям.
ВТБ поддерживает и другие инициативы университета: ежегодно участвует в поздравлении выпускников, окончивших КФУ с отличием, проводит карьерные консультации и мастер-классы.
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ВТБКФУ (Крымский федеральный университет)Банк
 
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