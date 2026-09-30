https://crimea.ria.ru/20260930/vtb-napravit-35-mln-rubley-na-podderzhku-studencheskogo-akseleratora-kfu-1159828193.html

ВТБ направит 3,5 млн рублей на поддержку студенческого акселератора КФУ

ВТБ направит 3,5 млн рублей на поддержку студенческого акселератора КФУ - РИА Новости Крым, 30.09.2026

ВТБ направит 3,5 млн рублей на поддержку студенческого акселератора КФУ

ВТБ в 2026 году направит 3,5 миллиона рублей в виде грантового фонда для победителей Акселератора студенческих проектов Крымского федерального университета... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T13:13

2026-09-30T13:13

2026-09-30T13:13

втб

кфу (крымский федеральный университет)

банк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. ВТБ в 2026 году направит 3,5 миллиона рублей в виде грантового фонда для победителей Акселератора студенческих проектов Крымского федерального университета имени Вернадского, сообщает пресс-служба банка.Проект помогает студентам развивать собственные идеи, получать практические навыки и работать над решениями, которые могут найти применение в реальной жизни. Поддержка акселератора стала частью многолетнего сотрудничества ВТБ и КФУ.Для университета банк реализует зарплатные и инфраструктурные проекты: в частности, на территории подразделений КФУ установлены шесть банкоматов. В 2023-2024 годах ВТБ инвестировал более 40 миллионов рублей в развитие кампуса и системы контроля доступа в рамках проекта "Цифровая среда". В подразделениях университета установлено и оборудовано более 20 контрольно-пропускных систем, их дальнейшее оснащение продолжается.Отдельное направление сотрудничества — работа со студентами и подготовка будущих специалистов. С 2020 года ВТБ организует практику для студентов КФУ в профильных подразделениях банка. В 2025 году в рамках оплачиваемой программы стажировок "Юниор" более 100 студентов приняли участие в проекте "Администратор цифровой зоны", а 20 из них были трудоустроены в банк на постоянной основе.Банк регулярно проводит для студентов лекции по финансовой грамотности и цифровой безопасности, участвует в карьерных мероприятиях и мастер-классах. В разные годы специалисты ВТБ проводили для студентов практические занятия по лизингу, машинному обучению, маркетинговым исследованиям и другим направлениям.ВТБ поддерживает и другие инициативы университета: ежегодно участвует в поздравлении выпускников, окончивших КФУ с отличием, проводит карьерные консультации и мастер-классы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, кфу (крымский федеральный университет), банк