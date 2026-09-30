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Воссоединение новых регионов с РФ стало символом борьбы русских людей за свободу - Путин

Воссоединение новых регионов с РФ стало символом борьбы русских людей за свободу - Путин - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Воссоединение новых регионов с РФ стало символом борьбы русских людей за свободу - Путин

День воссоединения новых регионов стал символом праведной борьбы русских людей всей страны, жителей Донбасса и Новороссии за свободу и справедливость. Об этом... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T14:05

2026-09-30T14:05

2026-09-30T14:22

день воссоединения с россией

новые регионы россии

владимир путин (политик)

россия

общество

референдум

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. День воссоединения новых регионов стал символом праведной борьбы русских людей всей страны, жителей Донбасса и Новороссии за свободу и справедливость. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на первом пленарном заседании Государственной Думы девятого созыва.По его словам, выбор жителей Донбасса и Новороссии, которые приняли решение воссоединиться с Россией, был законным, предельно ясным и четким. "В сложнейших прифронтовых условиях миллионы людей приняли участие в референдумах – хочу подчеркнуть, в строгом соответствии с международным правом, – сделали свой законный выбор. Он был предельно ясным и четким – воссоединиться с Россией, со своим народом", – сказал глава государства.Он назвал праведной борьбу русского народа, в том числе жителей новых регионов, за свободу и справедливость.Путин также выразил уверенность в том, что удастся на многие поколения вперед обеспечить надежные гарантии безопасности и суверенитета России. Глава государства подчеркнул, что российский народ не сломить и не запугать никому.Четыре года назад на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День воссоединения с Россией: жители новых регионов принимают поздравленияНовая жизнь в новых регионах: за четыре года восстановили 25 тысяч объектовСвободный выбор миллионов людей: Крым поздравил новые регионы с Днем воссоединения с РФ

новые регионы россии

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день воссоединения с россией, новые регионы россии, владимир путин (политик), россия, общество, референдум