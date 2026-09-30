https://crimea.ria.ru/20260930/v-sevastopole-otrazili-ataku-s-vozdukha---sbity-dva-bespilotnika-1159821872.html

В Севастополе отразили атаку с воздуха - сбиты два беспилотника

В Севастополе отразили атаку с воздуха - сбиты два беспилотника - РИА Новости Крым, 30.09.2026

В Севастополе отразили атаку с воздуха - сбиты два беспилотника

Утром в среду, 30 сентября, в Севастополе отражали атаку ВСУ. Сбиты два вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T10:50

2026-09-30T10:50

2026-09-30T10:56

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Утром в среду, 30 сентября, в Севастополе отражали атаку ВСУ. Сбиты два вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в МАКС. По информации губернатора, никто из людей не пострадал.Развожаев также напомнил, что при обнаружении любых опасных предметов или обломков дронов к ним нельзя приближаться. О находке нужно сразу сообщать по номеру 112.Тревогу в городе объявили сегодня в 09:12. Морской транспорт остановил работу. Позже угрозу воздушной атаки на Севастополь сняли – в городе выключили сирены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Угроза БПЛА в Крыму: людей призвали срочно покинуть площади и набережные За ночь силы ПВО уничтожили 384 беспилотника над территорией РоссииШесть авиабомб и около 300 дронов сбили над Россией

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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