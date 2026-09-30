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В Севастополе отразили атаку с воздуха - сбиты два беспилотника
В Севастополе отразили атаку с воздуха - сбиты два беспилотника - РИА Новости Крым, 30.09.2026
В Севастополе отразили атаку с воздуха - сбиты два беспилотника
Утром в среду, 30 сентября, в Севастополе отражали атаку ВСУ. Сбиты два вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T10:50
2026-09-30T10:50
2026-09-30T10:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Утром в среду, 30 сентября, в Севастополе отражали атаку ВСУ. Сбиты два вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в МАКС. По информации губернатора, никто из людей не пострадал.Развожаев также напомнил, что при обнаружении любых опасных предметов или обломков дронов к ним нельзя приближаться. О находке нужно сразу сообщать по номеру 112.Тревогу в городе объявили сегодня в 09:12. Морской транспорт остановил работу. Позже угрозу воздушной атаки на Севастополь сняли – в городе выключили сирены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Угроза БПЛА в Крыму: людей призвали срочно покинуть площади и набережные За ночь силы ПВО уничтожили 384 беспилотника над территорией РоссииШесть авиабомб и около 300 дронов сбили над Россией
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РИА Новости Крым
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В Севастополе отразили атаку с воздуха - сбиты два беспилотника
В Севастополе силы ПВО сбили два беспилотника
10:50 30.09.2026 (обновлено: 10:56 30.09.2026)