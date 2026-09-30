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В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 30.09.2026
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
Угрозу воздушной атаки на Севастополь сняли – в городе выключили сирены и отменили тревогу. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T10:23
2026-09-30T10:25
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Угрозу воздушной атаки на Севастополь сняли – в городе выключили сирены и отменили тревогу. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.Тревогу в городе объявили в 9.12. Морской транспорт остановил работу.На территории Республики Крым также была объявлена угроза БПЛА, людей призвали покинуть открытые пространства.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

Отбой воздушной тревоги в Севастополе

10:23 30.09.2026 (обновлено: 10:25 30.09.2026)
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Угрозу воздушной атаки на Севастополь сняли – в городе выключили сирены и отменили тревогу. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал Развожаев в своем канале на платформе МАКС.
Тревогу в городе объявили в 9.12. Морской транспорт остановил работу.
На территории Республики Крым также была объявлена угроза БПЛА, людей призвали покинуть открытые пространства.
В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.
Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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