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В Севастополе допоздна будут слышны стрельба и взрывы - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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В Севастополе допоздна будут слышны стрельба и взрывы
В Севастополе допоздна будут слышны стрельба и взрывы - РИА Новости Крым, 30.09.2026
В Севастополе допоздна будут слышны стрельба и взрывы
В Севастополе в среду до позднего вечера будут проходить учения флота с гранатометанием и стрельбой из различных видов оружия. Об этом предупредил губернатор... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T19:10
2026-09-30T19:10
севастополь
новости севастополя
учения
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду до позднего вечера будут проходить учения флота с гранатометанием и стрельбой из различных видов оружия. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.По информации Развожаева, в рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи будут слышны неоднократные взрывы, предупредил он.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе допоздна будут слышны стрельба и взрывы

В Севастополе будут слышны стрельба и взрывы из-за учений флота – Развожаев

19:10 30.09.2026
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСевастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям
Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду до позднего вечера будут проходить учения флота с гранатометанием и стрельбой из различных видов оружия. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 22:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС (подводными диверсионными силами и средствами – ред.)", - написал градоначальник в своем канале в МАКС.
По информации Развожаева, в рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи будут слышны неоднократные взрывы, предупредил он.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.
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СевастопольНовости СевастополяУченияАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Безопасность Республики Крым и Севастополя
 
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