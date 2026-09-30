https://crimea.ria.ru/20260930/v-sevastopole-dopozdna-budut-slyshny-strelba-i-vzryvy-1159841415.html

В Севастополе допоздна будут слышны стрельба и взрывы

В Севастополе допоздна будут слышны стрельба и взрывы - РИА Новости Крым, 30.09.2026

В Севастополе допоздна будут слышны стрельба и взрывы

В Севастополе в среду до позднего вечера будут проходить учения флота с гранатометанием и стрельбой из различных видов оружия. Об этом предупредил губернатор... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T19:10

2026-09-30T19:10

2026-09-30T19:10

севастополь

новости севастополя

учения

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду до позднего вечера будут проходить учения флота с гранатометанием и стрельбой из различных видов оружия. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.По информации Развожаева, в рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи будут слышны неоднократные взрывы, предупредил он.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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