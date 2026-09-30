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В Севастополе допоздна будут слышны стрельба и взрывы
В Севастополе допоздна будут слышны стрельба и взрывы - РИА Новости Крым, 30.09.2026
В Севастополе допоздна будут слышны стрельба и взрывы
В Севастополе в среду до позднего вечера будут проходить учения флота с гранатометанием и стрельбой из различных видов оружия. Об этом предупредил губернатор... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T19:10
2026-09-30T19:10
2026-09-30T19:10
севастополь
новости севастополя
учения
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду до позднего вечера будут проходить учения флота с гранатометанием и стрельбой из различных видов оружия. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.По информации Развожаева, в рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи будут слышны неоднократные взрывы, предупредил он.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Севастополе допоздна будут слышны стрельба и взрывы
В Севастополе будут слышны стрельба и взрывы из-за учений флота – Развожаев