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В России разработали новый материал для заживления ран и ожогов

В России разработали новый материал для заживления ран и ожогов - РИА Новости Крым, 30.09.2026

В России разработали новый материал для заживления ран и ожогов

Новый материал для заживления ран, ожогов и хронических язв разработали ученые Сеченовского и Пироговского университетов. Полученные нанокомпозиты... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T20:24

2026-09-30T20:24

2026-09-30T20:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Новый материал для заживления ран, ожогов и хронических язв разработали ученые Сеченовского и Пироговского университетов. Полученные нанокомпозиты восстанавливают клетки кожи и препятствуют инфицированию ран. Об этом сообщил Минздрав России в своем канале в МАКС.Также ученые предусмотрели возможность добавлять в нанокомпозит необходимые препараты, например антибиотики. По результатам исследований наноматериал способствует восстановлению клеток кожи и препятствует инфицированию ран.По информации Минздрава, предполагается, что в дальнейшем новый нанокомпозит может стать основой для медицинских средств, применяемых в регенеративной медицине, косметологии и хирургии.Ранее в России зарегистрировали новый препарат для лечения редкого заболевания – легочной артериальной гипертензии. Препарат также разрешен для лечения системной склеродермии и дигитальных язв у взрослых пациентов, которые не могут принимать таблетки, покрытые пленочной оболочкой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России зарегистрирована первая отечественная вакцина от менингококкаВ России разработали тест для выявления устойчивости к антибиотикуВ России сформировали рабочую группу по ядерным технологиям в медицине

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