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В России появилась вакцина от аллергии на пыльцу березы
В России появилась вакцина от аллергии на пыльцу березы - РИА Новости Крым, 30.09.2026
В России появилась вакцина от аллергии на пыльцу березы
Минздрав России зарегистрировал отечественную вакцину "Аллергарда" от аллергии на пыльцу березы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T21:12
2026-09-30T21:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Минздрав России зарегистрировал отечественную вакцину "Аллергарда" от аллергии на пыльцу березы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, сообщала, что "Аллергарда" – это первая в мире рекомбинантная геноинженерная аллерговакцина.Все существующие вакцины для лечения аллергии основаны на экстрактах, то есть содержат цельные аллергены. "Аллергарда" же опирается на уникальную биоинформационную платформу. В вакцине используют не весь аллерген, а только эпитопы, которые позволяют сформировать иммунитет к аллергену. Самого аллергена в "Аллергарде" нет – это и определяет высокую безопасность и хорошую переносимость.Ранее Минздрав России зарегистрировал первую отечественную четырехвалентную вакцину против менингококковой инфекции. Также в России зарегистрировали новый препарат для лечения редкого заболевания – легочной артериальной гипертензии. Препарат разрешен для лечения системной склеродермии и дигитальных язв у взрослых пациентов, которые не могут принимать таблетки, покрытые пленочной оболочкой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России девочек с 2027 года начнут прививать от вируса папилломы человекаХирургам могут разрешить операции вне больницыВ России сокращены сроки для врачебных консультаций
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вакцина, вакцинация, аллергия, сезонная аллергия, минздрав рф, здоровье, общество, здравоохранение в россии, новости
В России появилась вакцина от аллергии на пыльцу березы
Минздрав России зарегистрировал отечественную вакцину от аллергии на пыльцу березы
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Минздрав России зарегистрировал отечественную вакцину "Аллергарда" от аллергии на пыльцу березы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Минздрав России зарегистрировал аллерговакцину "Аллергарда", предназначенную для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита, вызванного сенсибилизацией к пыльце березы, и сопутствующей перекрестной пищевой аллергии", - говорится в сообщении.
Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, сообщала, что "Аллергарда" – это первая в мире рекомбинантная геноинженерная аллерговакцина.
Все существующие вакцины для лечения аллергии основаны на экстрактах, то есть содержат цельные аллергены. "Аллергарда" же опирается на уникальную биоинформационную платформу. В вакцине используют не весь аллерген, а только эпитопы, которые позволяют сформировать иммунитет к аллергену. Самого аллергена в "Аллергарде" нет – это и определяет высокую безопасность и хорошую переносимость.
Ранее Минздрав России зарегистрировал
первую отечественную четырехвалентную вакцину против менингококковой инфекции. Также в России зарегистрировали
новый препарат для лечения редкого заболевания – легочной артериальной гипертензии. Препарат разрешен для лечения системной склеродермии и дигитальных язв у взрослых пациентов, которые не могут принимать таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
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