https://crimea.ria.ru/20260930/v-rossii-poyavilas-vaktsina-ot-allergii-na-pyltsu-berezy-1159832206.html

В России появилась вакцина от аллергии на пыльцу березы

В России появилась вакцина от аллергии на пыльцу березы - РИА Новости Крым, 30.09.2026

В России появилась вакцина от аллергии на пыльцу березы

Минздрав России зарегистрировал отечественную вакцину "Аллергарда" от аллергии на пыльцу березы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T21:12

2026-09-30T21:12

2026-09-30T21:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Минздрав России зарегистрировал отечественную вакцину "Аллергарда" от аллергии на пыльцу березы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, сообщала, что "Аллергарда" – это первая в мире рекомбинантная геноинженерная аллерговакцина.Все существующие вакцины для лечения аллергии основаны на экстрактах, то есть содержат цельные аллергены. "Аллергарда" же опирается на уникальную биоинформационную платформу. В вакцине используют не весь аллерген, а только эпитопы, которые позволяют сформировать иммунитет к аллергену. Самого аллергена в "Аллергарде" нет – это и определяет высокую безопасность и хорошую переносимость.Ранее Минздрав России зарегистрировал первую отечественную четырехвалентную вакцину против менингококковой инфекции. Также в России зарегистрировали новый препарат для лечения редкого заболевания – легочной артериальной гипертензии. Препарат разрешен для лечения системной склеродермии и дигитальных язв у взрослых пациентов, которые не могут принимать таблетки, покрытые пленочной оболочкой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России девочек с 2027 года начнут прививать от вируса папилломы человекаХирургам могут разрешить операции вне больницыВ России сокращены сроки для врачебных консультаций

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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