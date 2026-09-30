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В Москве простились с музыкальным критиком Сергеем Соседовым - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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В Москве простились с музыкальным критиком Сергеем Соседовым
В Москве простились с музыкальным критиком Сергеем Соседовым - РИА Новости Крым, 30.09.2026
В Москве простились с музыкальным критиком Сергеем Соседовым
В Москве состоялась церемония прощания с музыкальным критиком, журналистом и телеведущим Сергеем Соседовым, его похоронили на Перепечинском кладбище в... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T15:35
2026-09-30T15:35
сергей соседов
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утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Москве состоялась церемония прощания с музыкальным критиком, журналистом и телеведущим Сергеем Соседовым, его похоронили на Перепечинском кладбище в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.Соседов скончался 23 сентября в результате несчастного случая – он упал с лестницы. Ему было 58 лет.Церемония прощания и отпевания состоялась в среду в Большом зале Троекуровского кладбища. Проститься с Соседовым пришла его 90-летняя мать Антонина, а также коллеги по цеху: народный артист РФ Эдгард Запашный, певицы Наташа Королева, Наталья Гулькина и Ксения Георгиади, певцы Алексей Глызин, Игорь Наджиев и Александр Песков, актер Алексей Елистратов, продюсеры Сергей Дворцов и Леонид Дзюник, телеведущая Лера Кудрявцева. Венки прислали фонд Игоря Сандлера и телекомпания НТВ.Сергей Соседов родился 23 мая 1968 года в Москве. В 1985 году окончил школу, а в 1983 году – музыкальную школу по классу фортепиано. После школы работал курьером в железнодорожной газете "Гудок". В 1989 году в "Гудке" был опубликован первый материал Соседова – интервью с певицей Эдитой Пьехой.В 1996 году окончил газетно-журнальное отделение факультета журналистики МГУ имени Ломоносова с красным дипломом.Широкую известность получил в конце 1990-х годов, когда стал участником телевизионной программы "Акулы пера", которая выходила на канале ТВ-6. Также известен как музыкальный критик и участник телевизионных проектов. В частности, в ближайшее время должен был выйти новый сезон программы "Суперстар", где Соседов входил в состав жюри.В 2014 году поддержал воссоединение Крыма с Россией. 15 января 2023 года внесен в санкционный список Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Прогнившая публика": Соседов не исключил сотрудничества Орбакайте с ВСУСоседов жестко раскритиковал звезд из-за жалоб на отмену концертовСоседов высказался о поездке Ротару к "оккупантам" на "Песню года"
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Подмосковье похоронили музыкального критика Сергея Соседова
В Подмосковье похоронили музыкального критика Сергея Соседова
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сергей соседов, новости, утраты, видео
В Москве простились с музыкальным критиком Сергеем Соседовым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Москве состоялась церемония прощания с музыкальным критиком, журналистом и телеведущим Сергеем Соседовым, его похоронили на Перепечинском кладбище в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.
2026-09-30T15:35
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В Москве простились с музыкальным критиком Сергеем Соседовым

В Москве похоронили музыкального критика Сергея Соседова

15:35 30.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Москве состоялась церемония прощания с музыкальным критиком, журналистом и телеведущим Сергеем Соседовым, его похоронили на Перепечинском кладбище в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.
Соседов скончался 23 сентября в результате несчастного случая – он упал с лестницы. Ему было 58 лет.
Церемония прощания и отпевания состоялась в среду в Большом зале Троекуровского кладбища. Проститься с Соседовым пришла его 90-летняя мать Антонина, а также коллеги по цеху: народный артист РФ Эдгард Запашный, певицы Наташа Королева, Наталья Гулькина и Ксения Георгиади, певцы Алексей Глызин, Игорь Наджиев и Александр Песков, актер Алексей Елистратов, продюсеры Сергей Дворцов и Леонид Дзюник, телеведущая Лера Кудрявцева. Венки прислали фонд Игоря Сандлера и телекомпания НТВ.
Сергей Соседов родился 23 мая 1968 года в Москве. В 1985 году окончил школу, а в 1983 году – музыкальную школу по классу фортепиано. После школы работал курьером в железнодорожной газете "Гудок". В 1989 году в "Гудке" был опубликован первый материал Соседова – интервью с певицей Эдитой Пьехой.
В 1996 году окончил газетно-журнальное отделение факультета журналистики МГУ имени Ломоносова с красным дипломом.
Широкую известность получил в конце 1990-х годов, когда стал участником телевизионной программы "Акулы пера", которая выходила на канале ТВ-6. Также известен как музыкальный критик и участник телевизионных проектов. В частности, в ближайшее время должен был выйти новый сезон программы "Суперстар", где Соседов входил в состав жюри.
В 2014 году поддержал воссоединение Крыма с Россией. 15 января 2023 года внесен в санкционный список Украины.
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Сергей СоседовНовостиУтраты
 
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