https://crimea.ria.ru/20260930/v-moskve-prostilis-s-muzykalnym-kritikom-sergeem-sosedovym-1159834250.html

В Москве простились с музыкальным критиком Сергеем Соседовым

В Москве простились с музыкальным критиком Сергеем Соседовым - РИА Новости Крым, 30.09.2026

В Москве простились с музыкальным критиком Сергеем Соседовым

В Москве состоялась церемония прощания с музыкальным критиком, журналистом и телеведущим Сергеем Соседовым, его похоронили на Перепечинском кладбище в... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T15:35

2026-09-30T15:35

2026-09-30T15:35

сергей соседов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Москве состоялась церемония прощания с музыкальным критиком, журналистом и телеведущим Сергеем Соседовым, его похоронили на Перепечинском кладбище в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.Соседов скончался 23 сентября в результате несчастного случая – он упал с лестницы. Ему было 58 лет.Церемония прощания и отпевания состоялась в среду в Большом зале Троекуровского кладбища. Проститься с Соседовым пришла его 90-летняя мать Антонина, а также коллеги по цеху: народный артист РФ Эдгард Запашный, певицы Наташа Королева, Наталья Гулькина и Ксения Георгиади, певцы Алексей Глызин, Игорь Наджиев и Александр Песков, актер Алексей Елистратов, продюсеры Сергей Дворцов и Леонид Дзюник, телеведущая Лера Кудрявцева. Венки прислали фонд Игоря Сандлера и телекомпания НТВ.Сергей Соседов родился 23 мая 1968 года в Москве. В 1985 году окончил школу, а в 1983 году – музыкальную школу по классу фортепиано. После школы работал курьером в железнодорожной газете "Гудок". В 1989 году в "Гудке" был опубликован первый материал Соседова – интервью с певицей Эдитой Пьехой.В 1996 году окончил газетно-журнальное отделение факультета журналистики МГУ имени Ломоносова с красным дипломом.Широкую известность получил в конце 1990-х годов, когда стал участником телевизионной программы "Акулы пера", которая выходила на канале ТВ-6. Также известен как музыкальный критик и участник телевизионных проектов. В частности, в ближайшее время должен был выйти новый сезон программы "Суперстар", где Соседов входил в состав жюри.В 2014 году поддержал воссоединение Крыма с Россией. 15 января 2023 года внесен в санкционный список Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Прогнившая публика": Соседов не исключил сотрудничества Орбакайте с ВСУСоседов жестко раскритиковал звезд из-за жалоб на отмену концертовСоседов высказался о поездке Ротару к "оккупантам" на "Песню года"

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В Подмосковье похоронили музыкального критика Сергея Соседова В Подмосковье похоронили музыкального критика Сергея Соседова 2026-09-30T15:35 true PT1M31S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей соседов, новости, утраты, видео