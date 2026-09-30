https://crimea.ria.ru/20260930/v-minzdrave-kryma-rasskazali-o-sostoyanii-spasennykh-iz-peschery-speleologakh-1159822233.html
В Минздраве Крыма рассказали о состоянии спасенных из пещеры спелеологах
В Минздраве Крыма рассказали о состоянии спасенных из пещеры спелеологах - РИА Новости Крым, 30.09.2026
В Минздраве Крыма рассказали о состоянии спасенных из пещеры спелеологах
Спасенные из пещеры туристы-спелеологи не нуждались в медицинской помощи. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе регионального минздрава. РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T11:02
2026-09-30T11:02
2026-09-30T11:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Спасенные из пещеры туристы-спелеологи не нуждались в медицинской помощи. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе регионального минздрава.Во вторник днем республиканский главк МЧС России сообщил, что на экстрим-маршруте в Красной пещере из-за сильных дождей и подъема уровня воды четверо туристов оказались заблокированы за сифонами. Выбраться самостоятельно люди не могут. На связь они не выходили более 12 часов, поэтому на помощь им выехали спасатели. Поисково-спасательная операция длилась до поздней ночи, людей нашли и вывели на поверхность.Как ранее рассказали РИА Новости Крым в МЧС республики, заблудившиеся в Крыму любители-спелеологи не нашли выхода из пещеры Голубиная в пещеру Красная и развернулись обратно, а там их уже обнаружили спасатели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Люди из титана": спасенные в Красной пещере туристы поблагодарили МЧСВ Крыму двух подростков спасли с Чатыр-ДагаЧетырнадцать альпинистов спасли на горе Эльбрус
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Минздраве Крыма рассказали о состоянии спасенных из пещеры спелеологах
Спасенные из пещеры в Крыму спелеологи не нуждались в медицинской помощи - минздрав