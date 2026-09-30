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В Минздраве Крыма рассказали о состоянии спасенных из пещеры спелеологах - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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В Минздраве Крыма рассказали о состоянии спасенных из пещеры спелеологах
В Минздраве Крыма рассказали о состоянии спасенных из пещеры спелеологах - РИА Новости Крым, 30.09.2026
В Минздраве Крыма рассказали о состоянии спасенных из пещеры спелеологах
Спасенные из пещеры туристы-спелеологи не нуждались в медицинской помощи. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе регионального минздрава. РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T11:02
2026-09-30T11:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Спасенные из пещеры туристы-спелеологи не нуждались в медицинской помощи. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе регионального минздрава.Во вторник днем республиканский главк МЧС России сообщил, что на экстрим-маршруте в Красной пещере из-за сильных дождей и подъема уровня воды четверо туристов оказались заблокированы за сифонами. Выбраться самостоятельно люди не могут. На связь они не выходили более 12 часов, поэтому на помощь им выехали спасатели. Поисково-спасательная операция длилась до поздней ночи, людей нашли и вывели на поверхность.Как ранее рассказали РИА Новости Крым в МЧС республики, заблудившиеся в Крыму любители-спелеологи не нашли выхода из пещеры Голубиная в пещеру Красная и развернулись обратно, а там их уже обнаружили спасатели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Люди из титана": спасенные в Красной пещере туристы поблагодарили МЧСВ Крыму двух подростков спасли с Чатыр-ДагаЧетырнадцать альпинистов спасли на горе Эльбрус
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, новости крыма, красная пещера в крыму, гу мчс рф по республике крым, минздрав крыма
В Минздраве Крыма рассказали о состоянии спасенных из пещеры спелеологах

Спасенные из пещеры в Крыму спелеологи не нуждались в медицинской помощи - минздрав

11:02 30.09.2026
 
© МЧС Республики КрымПоисково-спасательная операция в Красной пещере
Поисково-спасательная операция в Красной пещере
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Спасенные из пещеры туристы-спелеологи не нуждались в медицинской помощи. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
Во вторник днем республиканский главк МЧС России сообщил, что на экстрим-маршруте в Красной пещере из-за сильных дождей и подъема уровня воды четверо туристов оказались заблокированы за сифонами. Выбраться самостоятельно люди не могут. На связь они не выходили более 12 часов, поэтому на помощь им выехали спасатели. Поисково-спасательная операция длилась до поздней ночи, людей нашли и вывели на поверхность.
"Туристы были осмотрены бригадой скорой медицинской помощи, в оказании медицинской помощи они не нуждались", - говорится в сообщении.
© МЧС Республики КрымПоисково-спасательная операция в Красной пещере
Поисково-спасательная операция в Красной пещере
© МЧС Республики Крым
Поисково-спасательная операция в Красной пещере
Как ранее рассказали РИА Новости Крым в МЧС республики, заблудившиеся в Крыму любители-спелеологи не нашли выхода из пещеры Голубиная в пещеру Красная и развернулись обратно, а там их уже обнаружили спасатели.
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