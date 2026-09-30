https://crimea.ria.ru/20260930/v-mchs-nazvali-prichinu-proisshestviya-v-krasnoy-peschere-1159814148.html
В МЧС назвали причину происшествия в Красной пещере
В МЧС назвали причину происшествия в Красной пещере - РИА Новости Крым, 30.09.2026
В МЧС назвали причину происшествия в Красной пещере
Заблудившиеся в Крыму любители-спелеологи не нашли выхода из пещеры Голубиная в пещеру Красная и развернулись обратно, а там их уже обнаружили спасатели. Об... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T07:02
2026-09-30T07:02
2026-09-30T09:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Заблудившиеся в Крыму любители-спелеологи не нашли выхода из пещеры Голубиная в пещеру Красная и развернулись обратно, а там их уже обнаружили спасатели. Об этом РИА Новости Крым сообщили в МЧС республики.О результатах спасоперации в Красной пещере рассказал также спасатель части горной поисково-спасательной Специального отряда крымского главка МЧС России Юрий Циперович."Там есть много узостей, сифонов, полусифонов. Они просто не нашли выход в Красную пещеру. Мы верили, что все нормально – так и случилось", - сказал он.По информации ведомства, поисково-спасательная операция в Красной пещере под Симферополем проходила в тяжелейших условиях."В тяжелейших условиях подземелья, в полной темноте и при высокой влажности, сводный отряд из 40 сотрудников МЧС России и МЧС Республики Крым завершил непрерывный поиск. Благодаря грамотному командованию и слаженности действий спасатели смогли проложить проводную связь на отдельных участках на встречное направление", - говорится в сообщении.Это помогло не только координировать поиски, но и оперативно направить дополнительные силы и средства третьей группы для эвакуации туристов. Спасатели продвигались вперед с утра до поздней ночи, преодолевая завалы и сложные участки. Группу туристов (троих мужчин и женщину) нашли в районе Голубиной пещеры, они в удовлетворительном состоянии. Спасатели проложили альтернативный маршрут через пещеру Красная, и туристов успешно эвакуировали на поверхность.Во вторник днем республиканский главк МЧС России сообщил, что на экстрим-маршруте в Красной пещере из-за сильных дождей и подъема уровня воды четверо туристов оказались заблокированы за сифонами – заполненными водой участками подземной галереи, в которых нет воздушного промежутка между сводом и поверхностью подземной реки. Выбраться самостоятельно люди не могут. На связь они не выходили более 12 часов. На помощь им выехали спасатели. Людей нашли и вывели на поверхность поздно вечером.По данным Следственного комитета, туристы отправились в пещеру самостоятельно, без гида.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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В МЧС назвали причину происшествия в Красной пещере
Заблудившиеся в Красной пещере туристы не нашли выхода и пошли обратно - МЧС
07:02 30.09.2026 (обновлено: 09:03 30.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Заблудившиеся в Крыму любители-спелеологи не нашли выхода из пещеры Голубиная в пещеру Красная и развернулись обратно, а там их уже обнаружили спасатели. Об этом РИА Новости Крым сообщили в МЧС республики.
"Они не нашли выход из Голубиной пещеры в Красную и пошли обратно, там их перехватили спасатели", - сказали в ведомстве.
О результатах спасоперации в Красной пещере рассказал также спасатель части горной поисково-спасательной Специального отряда крымского главка МЧС России Юрий Циперович.
"Там есть много узостей, сифонов, полусифонов. Они просто не нашли выход в Красную пещеру. Мы верили, что все нормально – так и случилось", - сказал он.
По информации ведомства, поисково-спасательная операция в Красной пещере под Симферополем проходила в тяжелейших условиях.
"В тяжелейших условиях подземелья, в полной темноте и при высокой влажности, сводный отряд из 40 сотрудников МЧС России и МЧС Республики Крым завершил непрерывный поиск. Благодаря грамотному командованию и слаженности действий спасатели смогли проложить проводную связь на отдельных участках на встречное направление", - говорится в сообщении.
Это помогло не только координировать поиски, но и оперативно направить дополнительные силы и средства третьей группы для эвакуации туристов.
Спасатели продвигались вперед с утра до поздней ночи, преодолевая завалы и сложные участки. Группу туристов (троих мужчин и женщину) нашли в районе Голубиной пещеры, они в удовлетворительном состоянии.
Спасатели проложили альтернативный маршрут через пещеру Красная, и туристов успешно эвакуировали на поверхность.
Во вторник днем республиканский главк МЧС России сообщил,
что на экстрим-маршруте в Красной пещере из-за сильных дождей и подъема уровня воды четверо туристов оказались заблокированы за сифонами – заполненными водой участками подземной галереи, в которых нет воздушного промежутка между сводом и поверхностью подземной реки. Выбраться самостоятельно люди не могут. На связь они не выходили более 12 часов. На помощь им выехали спасатели
. Людей нашли
и вывели на поверхность поздно вечером.
По данным Следственного комитета, туристы отправились в пещеру самостоятельно, без гида.
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