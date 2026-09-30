https://crimea.ria.ru/20260930/v-mchs-nazvali-prichinu-proisshestviya-v-krasnoy-peschere-1159814148.html

В МЧС назвали причину происшествия в Красной пещере

В МЧС назвали причину происшествия в Красной пещере - РИА Новости Крым, 30.09.2026

В МЧС назвали причину происшествия в Красной пещере

Заблудившиеся в Крыму любители-спелеологи не нашли выхода из пещеры Голубиная в пещеру Красная и развернулись обратно, а там их уже обнаружили спасатели. Об... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T07:02

2026-09-30T07:02

2026-09-30T09:03

красная пещера в крыму

гу мчс рф по республике крым

новости крыма

крым

происшествия

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/1d/1159810469_0:1:3637:2047_1920x0_80_0_0_c2b12055a316fe675439bbcf690b15c9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Заблудившиеся в Крыму любители-спелеологи не нашли выхода из пещеры Голубиная в пещеру Красная и развернулись обратно, а там их уже обнаружили спасатели. Об этом РИА Новости Крым сообщили в МЧС республики.О результатах спасоперации в Красной пещере рассказал также спасатель части горной поисково-спасательной Специального отряда крымского главка МЧС России Юрий Циперович."Там есть много узостей, сифонов, полусифонов. Они просто не нашли выход в Красную пещеру. Мы верили, что все нормально – так и случилось", - сказал он.По информации ведомства, поисково-спасательная операция в Красной пещере под Симферополем проходила в тяжелейших условиях."В тяжелейших условиях подземелья, в полной темноте и при высокой влажности, сводный отряд из 40 сотрудников МЧС России и МЧС Республики Крым завершил непрерывный поиск. Благодаря грамотному командованию и слаженности действий спасатели смогли проложить проводную связь на отдельных участках на встречное направление", - говорится в сообщении.Это помогло не только координировать поиски, но и оперативно направить дополнительные силы и средства третьей группы для эвакуации туристов. Спасатели продвигались вперед с утра до поздней ночи, преодолевая завалы и сложные участки. Группу туристов (троих мужчин и женщину) нашли в районе Голубиной пещеры, они в удовлетворительном состоянии. Спасатели проложили альтернативный маршрут через пещеру Красная, и туристов успешно эвакуировали на поверхность.Во вторник днем республиканский главк МЧС России сообщил, что на экстрим-маршруте в Красной пещере из-за сильных дождей и подъема уровня воды четверо туристов оказались заблокированы за сифонами – заполненными водой участками подземной галереи, в которых нет воздушного промежутка между сводом и поверхностью подземной реки. Выбраться самостоятельно люди не могут. На связь они не выходили более 12 часов. На помощь им выехали спасатели. Людей нашли и вывели на поверхность поздно вечером.По данным Следственного комитета, туристы отправились в пещеру самостоятельно, без гида.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260929/poisk-turistov-v-peschere-v-krymu-obval-ne-pozvolil-odnoy-iz-grupp-dvigatsya-dalshe-1159809646.html

красная пещера в крыму

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красная пещера в крыму, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, крым, происшествия