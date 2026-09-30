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В Крыму снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний
В Крыму снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний - РИА Новости Крым, 30.09.2026
В Крыму снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний
В Крыму с 2014 года почти вдвое снизился показатель смертности от сердечно-сосудистых патологий. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сказал... РИА Новости Крым, 30.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В Крыму с 2014 года почти вдвое снизился показатель смертности от сердечно-сосудистых патологий. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сказал главный внештатный специалист — кардиолог Минздрава республики, заведующий кардиологическим диспансером Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко Валерий Садовой.По словам специалиста, Крым находится в так называемой "зеленой зоне" по смертности от болезней сердца. При этом показатель заболеваемости в регионе несколько повышен, что говорит о том, что местные врачи серьезно занимаются проблемой выявления. Растет уровень диагностики, медики начинают заниматься преддиагностикой у людей, склонных к полноте и с повышенным уровнем сахара, пояснил он.Так, под диспансерным наблюдением сейчас находятся около четырехсот тысяч человек. В числе самых распространенных заболеваний — артериальная гипертензия, ишемия, нарушение сердечного ритма, посткоронарный синдром. Кроме того, в последнее время крымские врачи активно занимаются вопросами нарушения обмена холестерина и факторами, влияющими на развитие атеросклероза, добавил Садовой.Ранее главный внештатный специалист-терапевт Минздрава Крыма Ольга Барило также сообщала, что впервые за 2025 год смертность от сердечно-сосудистой патологии в Крыму снизилась. По мнению специалиста, снижение смертности связано, в том числе, и с обеспечением по некоторым программам льготными лекарственными препаратами пациентов с сахарным диабетом и с сердечно-сосудистыми острыми заболеваниями.Ранее также сообщалось, что в Крыму создан и работает Центр метаболического здоровья. Первый на юге России, он принимает пациентов на базе Республиканской клинической больницы имени Семашко в Симферополе. О том, как попасть в данное медучреждение и какое лечение там можно получить, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заведующая Центром управления сердечно-сосудистыми рисками в Республике Крым Кардиологического диспансера Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко" Наталья Драненко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каких врачей не хватает в КрымуКак жара "обманывает" людей с сердечно-сосудистыми заболеваниямиВ Крыму появился уникальный аппарат для очистки крови
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В Крыму снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний
В Крыму почти вдвое снизился показатель смертности от сердечно-сосудистых патологий
14:17 30.09.2026 (обновлено: 14:19 30.09.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым.
В Крыму с 2014 года почти вдвое снизился показатель смертности от сердечно-сосудистых патологий. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым
сказал главный внештатный специалист — кардиолог Минздрава республики, заведующий кардиологическим диспансером Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко Валерий Садовой.
"Если в 2014 году показатель смертности (от сердечно-сосудистых заболеваний - ред.) был 1 200 человек на 100 тысяч населения, то за шесть месяцев текущего года этот показатель чуть превысил 670 человек на 100 тысяч населения. То есть, почти в два раза ниже", - сказал он. И добавил, что в прошлом году были почти аналогичные показатели, что свидетельствует о достижении "устойчивого уровня, некого плато".
По словам специалиста, Крым находится в так называемой "зеленой зоне" по смертности от болезней сердца. При этом показатель заболеваемости в регионе несколько повышен, что говорит о том, что местные врачи серьезно занимаются проблемой выявления. Растет уровень диагностики, медики начинают заниматься преддиагностикой у людей, склонных к полноте и с повышенным уровнем сахара, пояснил он.
Так, под диспансерным наблюдением сейчас находятся около четырехсот тысяч человек. В числе самых распространенных заболеваний — артериальная гипертензия, ишемия, нарушение сердечного ритма, посткоронарный синдром. Кроме того, в последнее время крымские врачи активно занимаются вопросами нарушения обмена холестерина и факторами, влияющими на развитие атеросклероза, добавил Садовой.
Ранее главный внештатный специалист-терапевт Минздрава Крыма Ольга Барило также сообщала
, что впервые за 2025 год смертность от сердечно-сосудистой патологии в Крыму снизилась. По мнению специалиста, снижение смертности связано, в том числе, и с обеспечением по некоторым программам льготными лекарственными препаратами пациентов с сахарным диабетом и с сердечно-сосудистыми острыми заболеваниями.
Ранее также сообщалось, что в Крыму создан
и работает Центр метаболического здоровья. Первый на юге России, он принимает пациентов на базе Республиканской клинической больницы имени Семашко в Симферополе. О том, как попасть в данное медучреждение и какое лечение там можно получить, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала заведующая Центром управления сердечно-сосудистыми рисками в Республике Крым Кардиологического диспансера Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко" Наталья Драненко.
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