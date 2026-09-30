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В Крыму электромонтера убило током - возбуждено уголовное дело
В Крыму электромонтера убило током - возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 30.09.2026
В Крыму электромонтера убило током - возбуждено уголовное дело
️В отношении сотрудника "Крымэнерго" возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего от поражения электрическим током в одном из сел Ленинского района. Об... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T10:02
2026-09-30T10:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. ️В отношении сотрудника "Крымэнерго" возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего от поражения электрическим током в одном из сел Ленинского района. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю.В ходе следствия установлено, что мастер участка трансформаторной подстанции, не проведя инструктаж по охране труда перед выполнением работ и не проверив подачу тока к месту их проведения, направил бригаду для восстановления опор в селе Каменское Ленинского района.Электромонтер, который по поручению руководителя приступил к ремонту провода, получил смертельные электротравмы.В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц предприятия, допустивших нарушения нормативов охраны труда. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе Крыма старший мастер энергоснабжающей организации получил условный срок за халатность, в результате которой погиб ребенок. Электрик не обеспечил закрытия дверей на замок электроустановки, чем допустил свободный доступ малолетнего ребенка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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гсу ск россии по крыму и севастополю, происшествия, закон и право, крым, гуп рк "крымэнерго", новости крыма
В Крыму электромонтера убило током - возбуждено уголовное дело
В Крыму мастер участка "Крымэнерго" пойдет под суд из-за гибели рабочего от удара током
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. ️В отношении сотрудника "Крымэнерго" возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего от поражения электрическим током в одном из сел Ленинского района. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю.
В ходе следствия установлено, что мастер участка трансформаторной подстанции, не проведя инструктаж по охране труда перед выполнением работ и не проверив подачу тока к месту их проведения, направил бригаду для восстановления опор в селе Каменское Ленинского района.
Электромонтер, который по поручению руководителя приступил к ремонту провода, получил смертельные электротравмы.
"Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2. ст. 143 УК РФ)", - говорится в сообщении.
В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц предприятия, допустивших нарушения нормативов охраны труда. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось
, что в Симферопольском районе Крыма старший мастер энергоснабжающей организации получил условный срок за халатность, в результате которой погиб ребенок. Электрик не обеспечил закрытия дверей на замок электроустановки, чем допустил свободный доступ малолетнего ребенка.
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