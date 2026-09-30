https://crimea.ria.ru/20260930/v-krymu-elektromontera-ubilo-tokom---vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-1159818338.html

В Крыму электромонтера убило током - возбуждено уголовное дело

В Крыму электромонтера убило током - возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 30.09.2026

В Крыму электромонтера убило током - возбуждено уголовное дело

️В отношении сотрудника "Крымэнерго" возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего от поражения электрическим током в одном из сел Ленинского района. Об... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T10:02

2026-09-30T10:02

2026-09-30T10:02

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. ️В отношении сотрудника "Крымэнерго" возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего от поражения электрическим током в одном из сел Ленинского района. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю.В ходе следствия установлено, что мастер участка трансформаторной подстанции, не проведя инструктаж по охране труда перед выполнением работ и не проверив подачу тока к месту их проведения, направил бригаду для восстановления опор в селе Каменское Ленинского района.Электромонтер, который по поручению руководителя приступил к ремонту провода, получил смертельные электротравмы.В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц предприятия, допустивших нарушения нормативов охраны труда. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе Крыма старший мастер энергоснабжающей организации получил условный срок за халатность, в результате которой погиб ребенок. Электрик не обеспечил закрытия дверей на замок электроустановки, чем допустил свободный доступ малолетнего ребенка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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