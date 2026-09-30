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В Госдуме девятого созыва зарегистрировали пять фракций - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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В Госдуме девятого созыва зарегистрировали пять фракций
В Госдуме девятого созыва зарегистрировали пять фракций - РИА Новости Крым, 30.09.2026
В Госдуме девятого созыва зарегистрировали пять фракций
В среду в Государственной Думе России девятого созыва зарегистрировали пять фракций. Они были сформированы политическими партиями, которые были избраны в ГД. РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T11:59
2026-09-30T11:59
государственная дума рф
новости
политика
вячеслав володин
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В среду в Государственной Думе России девятого созыва зарегистрировали пять фракций. Они были сформированы политическими партиями, которые были избраны в ГД.В Госдуме в среду проходит первое заседание девятого созыва, на котором изберут председателя палаты, его заместителей, а также утвердят председателей всех 34 комитетов и четырех постоянных комиссий.Зарегистрированы:- "Единая Россия" — 350 депутатов. Руководителем фракции стал Дмитрий Кобылкин.- КПРФ с 37 депутатами. Руководитель фракции — Геннадий Зюганов.- ЛДПР — 24 депутата. Руководитель фракции — Леонид Слуцкий.- "Новые люди" — 20 депутатов. Руководитель фракции — Алексей Нечаев.- "Справедливая Россия" — 17 депутатов. Руководитель фракции — Сергей Миронов.По итогам избирательной кампании Госдума обновилась на 41 %. В состав Государственной Думы вошли 184 новых депутата.Среди новых депутатов — 48 участников специальной военной операции. "Коллеги, нам важен ваш взгляд на решение проблем, ваше участие в работе. Спасибо вам за то, что приняли решение идти в политику", — добавил Володин.Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Явка избирателей в целом по России превысила 59%, что является рекордом для парламентских выборов в РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поддержал кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы нового созываПутин и Памфилова подвели итоги выборов в Госдуму: главноеВыборы в Севастополе прошли в непростых условиях - Медведев
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государственная дума рф, новости, политика, вячеслав володин, россия
В Госдуме девятого созыва зарегистрировали пять фракций

В Госдуме на первом заседании девятого созыва зарегистрировали пять фракций

11:59 30.09.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервое пленарное заседание Госдумы девятого созыва
Первое пленарное заседание Госдумы девятого созыва - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В среду в Государственной Думе России девятого созыва зарегистрировали пять фракций. Они были сформированы политическими партиями, которые были избраны в ГД.
В Госдуме в среду проходит первое заседание девятого созыва, на котором изберут председателя палаты, его заместителей, а также утвердят председателей всех 34 комитетов и четырех постоянных комиссий.
Зарегистрированы:
- "Единая Россия" — 350 депутатов. Руководителем фракции стал Дмитрий Кобылкин.
- КПРФ с 37 депутатами. Руководитель фракции — Геннадий Зюганов.
- ЛДПР — 24 депутата. Руководитель фракции — Леонид Слуцкий.
- "Новые люди" — 20 депутатов. Руководитель фракции — Алексей Нечаев.
- "Справедливая Россия" — 17 депутатов. Руководитель фракции — Сергей Миронов.
По итогам избирательной кампании Госдума обновилась на 41 %. В состав Государственной Думы вошли 184 новых депутата.
"По итогам каждых выборов Государственная Дума обновляется почти на 50 %. В этот раз по итогам избирательной кампании обновление — 41 %. В состав Государственной Думы вошли 184 новых депутата. Хочу поздравить вас всех с избранием!" — сказал депутат девятого созыва, председатель ГД седьмого и восьмого созывов Вячеслав Володин.
Среди новых депутатов — 48 участников специальной военной операции.
"Коллеги, нам важен ваш взгляд на решение проблем, ваше участие в работе. Спасибо вам за то, что приняли решение идти в политику", — добавил Володин.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Явка избирателей в целом по России превысила 59%, что является рекордом для парламентских выборов в РФ.
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