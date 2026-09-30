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В Евпатории ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Нурие Абибуллаева

В Евпатории ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Нурие Абибуллаева - РИА Новости Крым, 30.09.2026

В Евпатории ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Нурие Абибуллаева

В Евпатории на 95-ом году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Нурие Абибуллаева. Об этом сообщили в администрации... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T17:07

2026-09-30T17:07

2026-09-30T17:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Евпатории на 95-ом году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Нурие Абибуллаева. Об этом сообщили в администрации Евпатории.Победу семья встретила в Румынии. В 1953 году Нурие Абибуллаева вышла замуж, в 1990 году со своей семьей вернулась в Евпаторию. До самого выхода на пенсию работала санитаркой в родильном доме. Вместе с мужем они воспитали двух дочерей.В 2025 году Нурие Абибуллаевой было присвоено звание "Почетный гражданин Евпатории".В августе текущего года в Евпатории в возрасте 100 лет скончался ветеран Великой Отечественной войны Иван Чеховский. Был награжден медалями "За Отвагу", которую ему вручили прямо на передовой, "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годах", "За боевые заслуги".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евпатория, ветераны, администрация евпатории, новости крыма, утраты