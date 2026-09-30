В Евпатории ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Нурие Абибуллаева
В Евпатории ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Нурие Абибуллаева
© Администрация ЕвпаторииВетеран Великой Отечественной войны Нурие Абибуллаева
© Администрация Евпатории
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Евпатории на 95-ом году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Нурие Абибуллаева. Об этом сообщили в администрации Евпатории.
"Во время Великой Отечественной войны главу семейства направили в воинскую часть на авиационную базу №48. Позже он забрал семью с собой, девочке тогда было 10 лет. Мама работала поваром при части, а Нурие с двумя сестрами помогали, как могли: и на кухне, и даже в ремонте самолетов, в том числе в период боевых действий с 31 мая по 16 сентября 1944 года", – говорится в сообщении.
Победу семья встретила в Румынии. В 1953 году Нурие Абибуллаева вышла замуж, в 1990 году со своей семьей вернулась в Евпаторию. До самого выхода на пенсию работала санитаркой в родильном доме. Вместе с мужем они воспитали двух дочерей.
В 2025 году Нурие Абибуллаевой было присвоено звание "Почетный гражданин Евпатории".
В августе текущего года в Евпатории в возрасте 100 лет скончался ветеран Великой Отечественной войны Иван Чеховский. Был награжден медалями "За Отвагу", которую ему вручили прямо на передовой, "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годах", "За боевые заслуги".