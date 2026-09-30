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Умер каскадер из фильмов "Крым" и "Союз спасения" Олег Наумов
Умер каскадер из фильмов "Крым" и "Союз спасения" Олег Наумов - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Умер каскадер из фильмов "Крым" и "Союз спасения" Олег Наумов
Каскадер и актер Олег Наумов, работавший в фильмах "Союз спасения", "Крым", "Тобол" и других, ушел из жизни. Об этом сообщили в международной группе... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T18:15
2026-09-30T18:15
2026-09-30T18:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Каскадер и актер Олег Наумов, работавший в фильмах "Союз спасения", "Крым", "Тобол" и других, ушел из жизни. Об этом сообщили в международной группе профессиональных каскадеров Nomad Stunts.Олегу Наумову было 56 лет. Он был кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике, мастером спорта международного класса по таэквондо, бронзовым призером чемпионата мира по таэквондо, а также двукратным победителем чемпионата Республики Кыргызстан по таэквондо. В качестве каскадера работал в российских кинофильмах "Крым", "Союз спасения", "Тобол", сериале "Береговая охрана 2" и других.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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утраты, кино, новости, россия
Умер каскадер из фильмов "Крым" и "Союз спасения" Олег Наумов
Каскадер из фильмов "Крым" и "Союз спасения" ушел из жизни
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Каскадер и актер Олег Наумов, работавший в фильмах "Союз спасения", "Крым", "Тобол" и других, ушел из жизни. Об этом сообщили в международной группе профессиональных каскадеров Nomad Stunts.
"С глубокой скорбью сообщаем, что из жизни ушел наш каскадер Олег Наумов. Это невосполнимая потеря для всех нас... Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Олега", - говорится в сообщении на странице организации в Facebook*.
Олегу Наумову было 56 лет. Он был кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике, мастером спорта международного класса по таэквондо, бронзовым призером чемпионата мира по таэквондо, а также двукратным победителем чемпионата Республики Кыргызстан по таэквондо. В качестве каскадера работал в российских кинофильмах "Крым", "Союз спасения", "Тобол", сериале "Береговая охрана 2" и других.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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