https://crimea.ria.ru/20260930/umer-kaskader-iz-filmov-krym-i-soyuz-spaseniya-oleg-naumov-1159839968.html

Умер каскадер из фильмов "Крым" и "Союз спасения" Олег Наумов

Умер каскадер из фильмов "Крым" и "Союз спасения" Олег Наумов - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Умер каскадер из фильмов "Крым" и "Союз спасения" Олег Наумов

Каскадер и актер Олег Наумов, работавший в фильмах "Союз спасения", "Крым", "Тобол" и других, ушел из жизни. Об этом сообщили в международной группе... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T18:15

2026-09-30T18:15

2026-09-30T18:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Каскадер и актер Олег Наумов, работавший в фильмах "Союз спасения", "Крым", "Тобол" и других, ушел из жизни. Об этом сообщили в международной группе профессиональных каскадеров Nomad Stunts.Олегу Наумову было 56 лет. Он был кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике, мастером спорта международного класса по таэквондо, бронзовым призером чемпионата мира по таэквондо, а также двукратным победителем чемпионата Республики Кыргызстан по таэквондо. В качестве каскадера работал в российских кинофильмах "Крым", "Союз спасения", "Тобол", сериале "Береговая охрана 2" и других.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, кино, новости, россия