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Украина из Алешек хочет сделать "Бучу 2.0" – Захарова - РИА Новости Крым, 30.09.2026
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Украина из Алешек хочет сделать "Бучу 2.0" – Захарова
Украина из Алешек хочет сделать "Бучу 2.0" – Захарова - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Украина из Алешек хочет сделать "Бучу 2.0" – Захарова
Киевский режим намеренно усугубляет ситуацию в Алешках Херсонской области до катастрофической, чтобы раскрутить тему и потом создать из нее "Бучу 2.0" и в... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T18:09
2026-09-30T18:09
херсонская область
алешки
новости сво
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
буча
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Киевский режим намеренно усугубляет ситуацию в Алешках Херсонской области до катастрофической, чтобы раскрутить тему и потом создать из нее "Бучу 2.0" и в очередной раз очернить Россию. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам Захаровой, в последнее время киевский режим муссирует тему тяжелой гуманитарной ситуации в Алешках Херсонской области, требуя от международных организаций вмешаться и осудить Россию.Она подчеркнула, что украинские власти ни слова не говорят о том, кто является истинным виновником тяжелой гуманитарной ситуации в городе Алешки.Она напомнила, что 1 сентября вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками колонну волонтеров, которые направлялись в Алешки с 10 тоннами продуктов и медикаментов, вынудив сопровождающих груз людей оставить и его, и транспорт. При этом Украина заявляет, что не блокирует доставку гуманитарных грузов гражданскому населению, подчеркнула Захарова.21 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, оценивая ситуацию в Алешках, навал ее критической.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар по колонне с гумпомощью в Херсонской области В Москве представили доказательства фальсификации событий в Буче Водитель и фельдшер "скорой" ранены при атаке дрона ВСУ под Алешками
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РИА Новости Крым
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60
херсонская область, алешки, новости сво, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), буча
Украина из Алешек хочет сделать "Бучу 2.0" – Захарова

Украина хочет сделать "Бучу 2.0" из ситуации в Алешках и очернить Россию – Захарова

18:09 30.09.2026
 
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСПоследствия атаки ВСУ на больницу в Алешках Херсонской области
Последствия атаки ВСУ на больницу в Алешках Херсонской области
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Киевский режим намеренно усугубляет ситуацию в Алешках Херсонской области до катастрофической, чтобы раскрутить тему и потом создать из нее "Бучу 2.0" и в очередной раз очернить Россию. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, в последнее время киевский режим муссирует тему тяжелой гуманитарной ситуации в Алешках Херсонской области, требуя от международных организаций вмешаться и осудить Россию.
"Давайте рассмотрим и этот их фейк. Потому что они пытаются сделать из этой истории новую Бучу. Знаете, "Бучу 2.0". И начать очередную медиакампанию. Они обвиняют во всем, конечно, нашу страну", – сказала представитель МИД.
Она подчеркнула, что украинские власти ни слова не говорят о том, кто является истинным виновником тяжелой гуманитарной ситуации в городе Алешки.
Она напомнила, что 1 сентября вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками колонну волонтеров, которые направлялись в Алешки с 10 тоннами продуктов и медикаментов, вынудив сопровождающих груз людей оставить и его, и транспорт. При этом Украина заявляет, что не блокирует доставку гуманитарных грузов гражданскому населению, подчеркнула Захарова.
"Очевидно, что Украина собственноручно создает гуманитарную катастрофу, пытаясь возложить вину, как она это любит делать, на Россию. Жизни людей, которых режим Зеленского лицемерно называет своими, для него ничего не значат. Он к своим, которых он так называет, относится хуже, чем к чужим", – заключила Захарова.
21 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, оценивая ситуацию в Алешках, навал ее критической.
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Херсонская областьАлешкиНовости СВОМария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Буча
 
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