https://crimea.ria.ru/20260930/ukraina-iz-aleshek-khochet-sdelat-buchu-20--zakharova-1159839773.html

Украина из Алешек хочет сделать "Бучу 2.0" – Захарова

Украина из Алешек хочет сделать "Бучу 2.0" – Захарова - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Украина из Алешек хочет сделать "Бучу 2.0" – Захарова

Киевский режим намеренно усугубляет ситуацию в Алешках Херсонской области до катастрофической, чтобы раскрутить тему и потом создать из нее "Бучу 2.0" и в... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T18:09

2026-09-30T18:09

2026-09-30T18:09

херсонская область

алешки

новости сво

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

буча

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Киевский режим намеренно усугубляет ситуацию в Алешках Херсонской области до катастрофической, чтобы раскрутить тему и потом создать из нее "Бучу 2.0" и в очередной раз очернить Россию. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам Захаровой, в последнее время киевский режим муссирует тему тяжелой гуманитарной ситуации в Алешках Херсонской области, требуя от международных организаций вмешаться и осудить Россию.Она подчеркнула, что украинские власти ни слова не говорят о том, кто является истинным виновником тяжелой гуманитарной ситуации в городе Алешки.Она напомнила, что 1 сентября вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками колонну волонтеров, которые направлялись в Алешки с 10 тоннами продуктов и медикаментов, вынудив сопровождающих груз людей оставить и его, и транспорт. При этом Украина заявляет, что не блокирует доставку гуманитарных грузов гражданскому населению, подчеркнула Захарова.21 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, оценивая ситуацию в Алешках, навал ее критической.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар по колонне с гумпомощью в Херсонской области В Москве представили доказательства фальсификации событий в Буче Водитель и фельдшер "скорой" ранены при атаке дрона ВСУ под Алешками

херсонская область

алешки

буча

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, алешки, новости сво, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), буча