https://crimea.ria.ru/20260930/udar-drona-vsu-po-detyam-v-bryanskoy-oblasti-raneny-12-chelovek-1159827581.html

Удар дрона ВСУ по детям: в Брянской области ранены 12 человек

Удар дрона ВСУ по детям: в Брянской области ранены 12 человек - РИА Новости Крым, 30.09.2026

Удар дрона ВСУ по детям: в Брянской области ранены 12 человек

12 человек, в том числе семеро студентов, ранены при атаке ВСУ по Трубчевску в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в своем... РИА Новости Крым, 30.09.2026

2026-09-30T12:37

2026-09-30T12:37

2026-09-30T13:41

брянская область

обстрелы брянской области

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. 12 человек, в том числе семеро студентов, ранены при атаке ВСУ по Трубчевску в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в своем канале в МАКС.По его информации, в числе пострадавших семеро студентов. Как уточнила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, среди пострадавших девять студентов, семеро из которых - несовершеннолетние. По ее данным, удар пришелся по Трубчевскому политехническому техникуму. Ранее сообщалось, что движение поездов на участке в районе перегона Тросна – Ржаница в Брянской области было приостановлено после повреждения железнодорожных путей украинскими боевиками. Пострадавших в результате ЧП нет. До этого в Брянской области из-за атак ВСУ на перегоне Дятьково-Людиново обрушилась часть моста, в результате чего 10 вагонов сошли с железнодорожных путей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшные цифры: число погибших от ударов ВСУ детей выросло вдвое за месяцДесять человек пострадали при ночной атаке ВСУ на ХерсонщинуВ Севастополе отразили атаку с воздуха - сбиты два беспилотника

брянская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, обстрелы брянской области, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости сво, егор ковальчук, новости