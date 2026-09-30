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Удар дрона ВСУ по детям: в Брянской области ранены 12 человек
Удар дрона ВСУ по детям: в Брянской области ранены 12 человек - РИА Новости Крым, 30.09.2026
Удар дрона ВСУ по детям: в Брянской области ранены 12 человек
12 человек, в том числе семеро студентов, ранены при атаке ВСУ по Трубчевску в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в своем... РИА Новости Крым, 30.09.2026
2026-09-30T12:37
2026-09-30T12:37
2026-09-30T13:41
брянская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. 12 человек, в том числе семеро студентов, ранены при атаке ВСУ по Трубчевску в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в своем канале в МАКС.По его информации, в числе пострадавших семеро студентов. Как уточнила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, среди пострадавших девять студентов, семеро из которых - несовершеннолетние. По ее данным, удар пришелся по Трубчевскому политехническому техникуму. Ранее сообщалось, что движение поездов на участке в районе перегона Тросна – Ржаница в Брянской области было приостановлено после повреждения железнодорожных путей украинскими боевиками. Пострадавших в результате ЧП нет. До этого в Брянской области из-за атак ВСУ на перегоне Дятьково-Людиново обрушилась часть моста, в результате чего 10 вагонов сошли с железнодорожных путей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшные цифры: число погибших от ударов ВСУ детей выросло вдвое за месяцДесять человек пострадали при ночной атаке ВСУ на ХерсонщинуВ Севастополе отразили атаку с воздуха - сбиты два беспилотника
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брянская область, обстрелы брянской области, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости сво, егор ковальчук, новости
Удар дрона ВСУ по детям: в Брянской области ранены 12 человек
В Брянской области 12 человек ранены при атаке беспилотника ВСУ
12:37 30.09.2026 (обновлено: 13:41 30.09.2026)